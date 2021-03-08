　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

▲鞭子,鞭打,鞭刑。（圖／視覺中國）

▲男子性侵死去女友女兒，被判鞭刑。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

新加坡一名43歲男子因為思念死去的前女友，竟然移情到對方的14歲女兒身上，還下藥進行性侵，少女因為一直把他當成自己的父親，事發後受到巨大打擊，甚至出現自殘行為，法院最後決定重判男子入獄13年，鞭刑12下。

新加坡《今日報》報導，43歲被告雖然與少女母親交往多年並且同居，但一直沒有結婚，由於少女把他當成親生父親看待，即使女友2014年去世後少女搬家，2人仍然保持聯絡。

被告2019年7月4日打電話給少女，說自己耳朵受到感染，邀少女陪同一起去醫院，結束後卻在飲料中偷偷下藥，後來又以探望奶奶為由帶回家中。少女醒來發現自己被視為父親的男人擁抱，被告卻說他只是在「思念去世女友，什麼都不做」，後來卻被性侵得逞。

少女趁著被告前往商店時，搭上計程車逃走，後來向福利機構社工揭發這起性侵案件，少女表示，被告侵犯她時還說要和她結婚，因為2個人沒有血緣關係，讓她事發後不斷做惡夢，還因為自責出現自殘行為。

本案8日在高院開庭，檢察官認為，被告濫用少女「對於一個父親的信任」，來滿足自己私慾，罪大惡極應當求處死刑。而辯護律師則以被告已對受害者所做的一切懺悔，並且一開始就認罪請求緩刑，法院最後判處13年刑期與鞭刑12下。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　陸人夫爽吃姊妹丼3年
掛18號！26號病人晚到卻先看　他等1小時怒問一句..診間沉
快訊／台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢求處6年徒刑　家屬怒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！

沒釣到魚卻撿到「怪石」　2顆要價936萬元...他嗨爆：是龍涎香！

56歲男神奇「二次發育」突然長高增胖　四肢肥大手指變2倍粗！

2男開心釣到鯊魚「水中衝出2.4公尺鱷魚」　人鱷大戰凶狠搶獵物！

同時和4男交往爸媽氣炸！　她被逼婚「每個都愛」竟然抽籤選新郎

4歲男童被手扶梯拖行　「升到6公尺高空」重摔1樓櫃台爆頭！

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！

台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

翁山蘇姬太親中！緬甸軍頭「不想當魁儡」　要說客向西方國家示好

錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　下秒「淒厲尖叫」爆哭狂奔

10歲女童慘被「水拷問」浸浴缸溺死！巫師阿姨逼舔狗糞：她中邪了

瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

這一顆可以！春季限定「草莓蘋果酥」塞滿果丁　還淋了法芙娜可可

奶汪8個月暴風長30KG！　媽抱「巨無霸妙蛙種子」超吃力：腰快斷

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

住頂樓好熱！做天花板可隔熱？　網友：一招最有效

美創投大佬：科技股獨占鰲頭時代結束了！將重演「咆哮的20年代」

年度「世界性能車王」前5強出爐！BMW M2 CS對決TOYOTA暴力小鴨

頂替金志洙　《哲仁》羅人友提早報到「裝扮曝光」⋯劇組讚嘆了

避免新屋裝潢慘劇！裝修現場必做「這3項」事前保護措施

高17倍搶屋！台南24年透天厝308萬→5676萬　奪年度「加價王」

董事長出清價值逾60億個人持股！　維珍銀河股票聞訊重挫

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

越南雪乳正妹爆紅！　「真身」曝光：真愛難尋

南韓恐第一個從全球「消失」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

13歲少女推婦人「翻牆扔下樓」確認死亡才離開

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

凱特「被弄哭」真相逆轉　梅根：哭的是我

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

小情侶樓梯間激戰被活逮！他跳17樓奇蹟生還

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

台女學生首爾遭酒駕撞死　韓檢求處6年

更多熱門

相關新聞

女肩上冒蠕動布團　母細看竟是大蟒蛇！

女肩上冒蠕動布團　母細看竟是大蟒蛇！

馬來西亞24歲年輕媽媽阿姆蘭（Nurul Fatehah Amran）打算為熟睡的2歲女兒更衣時，突然發現女兒身旁多了一個金綠色布團。她將女兒抱起後，這個閃閃發亮的布團卻突然動了起來，她這才發現這個「布團」原來是一條大蟒蛇，讓她嚇壞了。

翁山蘇姬太親中　緬甸軍頭向西方示好

翁山蘇姬太親中　緬甸軍頭向西方示好

少女遭色鄰居硬上「慘淪裸屍埋土坑」

少女遭色鄰居硬上「慘淪裸屍埋土坑」

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

關鍵字：

女友鞭刑性侵新加坡東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面