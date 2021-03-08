　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

翁山蘇姬太親中！緬甸軍頭「不想當魁儡」　要說客向西方國家示好

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

文／中央社

受緬甸軍頭雇請的一名以色列裔加拿大說客表示，緬甸軍政府在政變後渴望還政於民，還想尋求改善與美國的關係並疏遠中國，因為翁山蘇姬太親中。

路透社報導，說客班孟納希（Ari Ben-Menashe）是前以色列的軍事情報官員，之前也代表過辛巴威與蘇丹的軍事統治者遊說。班孟納希還表示，緬甸軍頭們也希望能將逃亡孟加拉的洛興雅人遣返歸國。

緬甸軍政府2月1日發動政變，推翻民選政府並逮捕文人政府實質領袖翁山蘇姬和她所屬執政黨的全國民主聯盟（NLD）要員；全民盟在去年11月的大選贏得壓倒性勝利。聯合國表示，自政變以來已有超過50人在反政變示威中喪命。

▲▼緬甸民眾上街要求釋放翁山蘇姬。（圖／路透）

▲緬甸民眾上街要求釋放翁山蘇姬。（圖／路透）

班孟納希接受電話訪問時指出，緬甸軍政府聘請他和他的公司，代為與美國和其他對軍政府「有誤解」的國家聯繫。

他表示，自2016年以來即為緬甸實質領袖的翁山蘇姬越來越親中，讓軍政府感冒，「（軍政府）裡頭是真的想靠向西方與美國，因為反對與中國太親近，他們不想當中國的魁儡」。

班孟納希造訪緬甸首都奈比多後，到韓國接受電話訪問。他在奈比多與緬甸軍政府的國防部長米亞吞烏（Mya Tun Oo）簽了一份協議，只要能幫忙解除國際對軍政府施加的制裁，就能獲得報酬。

他還說已銜命與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國接洽，爭取兩國支持緬甸軍政府將洛興雅人遣返回國。據聯合國一個真相調查團指出，緬軍2016與2017年對洛興雅人不分青紅皂白屠殺、性侵與焚屋，迫使境內數十萬洛興雅穆斯林逃離家園。

軍方政變後，數以十萬計的緬甸民眾幾週來在幾乎所有緬甸城鎮發動示威，要求軍方釋放翁山蘇姬並尊重選舉結果。班孟納希表示，軍方能證明去年大選確有舞弊，少數族裔確實投票受阻，但他沒提出實據；選舉觀察人員先前表明，去年11月大選並無大規模舞弊情事。

►緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑
►緬甸軍「夜間突襲抓人」爆槍響！示威者白天被盯上　男星也被帶走
►緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

聽Podcast掌握國際局勢

►Apple AirPods Pro大降價！特價只要5990

ET快訊
老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　陸人夫爽吃姊妹丼3年
掛18號！26號病人晚到卻先看　他等1小時怒問一句..診間沉
快訊／台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢求處6年徒刑　家屬怒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！

台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

翁山蘇姬太親中！緬甸軍頭「不想當魁儡」　要說客向西方國家示好

錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　下秒「淒厲尖叫」爆哭狂奔

10歲女童慘被「水拷問」浸浴缸溺死！巫師阿姨逼舔狗糞：她中邪了

瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！

台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

翁山蘇姬太親中！緬甸軍頭「不想當魁儡」　要說客向西方國家示好

錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　下秒「淒厲尖叫」爆哭狂奔

10歲女童慘被「水拷問」浸浴缸溺死！巫師阿姨逼舔狗糞：她中邪了

瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

奶汪8個月暴風長30KG！　媽抱「巨無霸妙蛙種子」超吃力：腰快斷

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

住頂樓好熱！做天花板可隔熱？　網友：一招最有效

美創投大佬：科技股獨占鰲頭時代結束了！將重演「咆哮的20年代」

年度「世界性能車王」前5強出爐！BMW M2 CS對決TOYOTA暴力小鴨

頂替金志洙　《哲仁》羅人友提早報到「裝扮曝光」⋯劇組讚嘆了

避免新屋裝潢慘劇！裝修現場必做「這3項」事前保護措施

高17倍搶屋！台南24年透天厝308萬→5676萬　奪年度「加價王」

董事長出清價值逾60億個人持股！　維珍銀河股票聞訊重挫

竹市特製幼兒防疫隔板　孩童用餐防疫更全面

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞

國際熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

越南雪乳正妹爆紅！　「真身」曝光：真愛難尋

南韓恐第一個從全球「消失」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

13歲少女推婦人「翻牆扔下樓」確認死亡才離開

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

凱特「被弄哭」真相逆轉　梅根：哭的是我

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

小情侶樓梯間激戰被活逮！他跳17樓奇蹟生還

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

台女學生首爾遭酒駕撞死　韓檢求處6年

更多熱門

相關新聞

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

泰國一名男子近來與父親去出海釣魚什麼都釣到，返回時卻在岸邊發現2顆怪石頭，回家發現撿到的竟然是超珍貴的龍涎香，一塊重達7公斤，另一塊約600公克，經專家鑑定確定是實物，預估售價可高達英鎊242,000元（約台幣936萬元）。

緬甸工盟號召全國大罷工　制止軍事政變

緬甸工盟號召全國大罷工　制止軍事政變

緬甸萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷

緬甸萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷

緬甸軍夜間突襲抓人爆槍響！男星也被帶走

緬甸軍夜間突襲抓人爆槍響！男星也被帶走

5歲龍鳳胎結婚！爸媽狂逼：消業障

5歲龍鳳胎結婚！爸媽狂逼：消業障

關鍵字：

緬甸軍政府翁山蘇姬東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面