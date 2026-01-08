陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

▲ 陳志已被剝奪柬埔寨國籍。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者陳宛貞／綜合外電報導

太子集團董事長陳志被引渡中國後，柬埔寨國家銀行8日正式宣布，太子銀行即日起進入清算程序，已指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任清算人，全面接管銀行營運與資產管理。

《柬中時報》報導，柬埔寨央行公告指出，太子銀行自公告日起暫停所有新增服務，包括新存款與放貸業務，但強調既有存戶仍可正常辦理提款，貸款戶也須持續履行還款責任。

央行表示，將「依據《銀行和金融機構法》規定的優先順序處理」相關業務，並承諾與各部門合作監督清算進度，確保最大程度保障客戶權益。

▲ 柬埔寨金邊市一間太子銀行分行。（圖／翻攝自柬中時報）

此前，柬埔寨內政部7日證實，應中方要求於6日逮捕陳志等3名中國公民並完成引渡，其中陳志已於去年12月被剝奪柬埔寨國籍。陳志自2015年起掌舵太子集團，事業版圖橫跨30多國，近年因涉嫌跨國詐騙與洗錢被美國司法部起訴，指控他經營「殺豬盤」詐騙網絡。

相關指控引發多國執法行動，包括南韓祭出制裁、泰國查封資產、新加坡凍結企業資金，香港警方也曾凍結約27.5億港元資產。太子集團對此於去年11月聲明否認所有嫌疑，強調相關指控「毫無根據」。