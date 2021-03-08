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女大生同居黑人男友！遭傳染「得愛滋」　19年後悲慘現況曝

▲▼女大生交往非洲男友。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲朱力亞交往非洲男友。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

19年前，大陸一名前途光明的女大生，在校園裡認識了來自非洲的留學生，兩人迅速墜入愛河。1年後，男友突然說要回國一段時間，並且言辭躲閃。不久，女大生被校方高層叫走談話，竟然得知，男友是被查出有愛滋後，被遣送回國的。

2002年，女生朱力亞在武漢一所名牌大學，因爲一場聚會改變了自己的命運軌跡。在學校里，她遇到了非洲人馬浪，他是來自巴哈馬的留學生。

馬浪被朱力亞吸引，於是展開追求。在他的愛情攻勢下，朱力亞也愛上了這個來自異國的男孩，陷入幸福之中的她沒有料想到，自己之後會因此遭受痛苦的命運。

就在兩人交往1年的時候，馬浪忽然吿訴朱力亞，自己要回國一段時間。看著男友言辭躲閃，朱力亞直覺是發生了什麼事情，但是出於對男友的尊重，她並沒有追問。

▲▼女大生交往非洲男友。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲兩人曾經的親密照。（圖／翻攝自微信公眾號）

馬浪離開不久，學校高層把朱力亞叫去談話，詢問她和留學生馬浪的私人關係，朱力亞當時羞於承認，但也不明白學校問這件事的用意是什麼，後來竟得知，男友是查出愛滋病之後被遣送回國。

得知這個消息的朱力亞遭受了嚴重打擊，她還是沒有承認和馬浪的關係。她心懷一絲僥倖，萬一馬浪只是患了感冒呢？或者可能是檢查結果出了問題呢？她認為，或許自己很幸運，並沒有被傳染。

很多種可能性她都想過，但抵不過心中的惴惴不安，朱力亞終於還是去醫院做了檢查，然而命運並沒有眷顧她，2004年，朱力亞拿到結果發現自己呈陽性，之後也被學校強制休學。

▲▼女大生交往非洲男友。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲她出書說出了自己的遭遇。（圖／翻攝自微信公眾號）

剛開始，朱力亞遭到連續打擊，將自己關在房間，閉門不出。最終，她還是沒有選擇逃避，在家人朋友和醫生的陪伴下，開始接受治療。

她還將自己的經歷寫成了一本書，叫做《愛滋女生日記》，想通過這本書讓大家了解愛滋病，對愛滋病有防範意識。如今，19年過去，朱力亞通過多年的治療，病情得到了控制，但也時時刻刻受著病痛的折磨。現在，朱力亞在正常工作和生活的同時，一直堅持做公益事業，她說，「警示他人，也是對自己的救贖。」

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