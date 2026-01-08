川普再等1000年？　BBC分析他「3招得手格陵蘭」

▲川普政府積極試圖取得丹麥領土格陵蘭。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普重申有意取得格陵蘭，甚至暗示必要時不排除動武，引發當地民眾強烈反彈。BBC整理出華府可能採取的3大手段，但也引述專家說法指出，川普想要拿下這座世上最大島嶼，恐怕還要再等1000年。

可能性1：軍事行動

格陵蘭作為世上最大島嶼，人口僅約5.8萬人，1/3集中在首府努克（Nuuk），其餘居民主要分布在西岸。格陵蘭沒有軍隊，國防事務由丹麥負責，但在如此幅員遼闊的區域，丹麥軍事部署能力有限，大部分地區僅靠特種部隊「天狼星巡邏隊」（Sirius Patrol）的雪橇犬巡邏隊負責。

因此，國防分析師評估，美軍發起閃電行動奪取格陵蘭，在技術上相對容易執行。

▼美國副總統范斯（JD Vance）訪問位於格陵蘭的美軍皮圖菲克太空基地。（圖／路透）

格陵蘭西北端的美軍基地「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）目前駐紮逾百名軍事人員，可能成為未來行動的後勤支援據點。丹麥安全專家漢森（Hans Tino Hansen）指出，阿拉斯加的美國第11空降師，將是任何入侵行動的主力，該師包含2個具備傘降和直升機作戰能力的北極旅，並能獲得海空軍支援。

不過，多位美國前官員和國防分析人士都認為，軍事行動極不可能發生，因為此舉將對美歐聯盟造成深遠影響，甚至導致北約瓦解，地緣政治後果不堪設想。

前海軍陸戰隊員、前中情局（CIA）官員穆爾羅伊（Mick Mulroy）表示，丹麥不僅對美國不構成威脅，更是北約盟友，此舉將明顯違反所有國際法。若白宮朝軍事選項發展，國會也會援引《戰爭權力法》（War Powers Act）阻撓。

▼格陵蘭人口僅約5.8萬人。（圖／路透）



可能性2：收購格陵蘭

CBS報導，美國國務卿盧比歐已向國會表示，政府傾向採取「收購」方案，他也提到，前總統杜魯門曾於1946年提議以1億美元黃金向丹麥收購該島。

不過，格陵蘭與丹麥均明確表態拒絕出售。即使雙方願意交易，程序也相當複雜，因為收購資金需由美國國會撥款，透過條約取得格陵蘭也要獲得參議院2/3支持，更別提歐盟也必須同意這筆交易。

目前尚不清楚要花多少錢才能收購格陵蘭，但若把數十億甚至數千億美元稅金，砸在一座永久冰封的偏遠島嶼上，可能對於標榜「美國優先」的川普不利，在「讓美國再次偉大」（MAGA）的基層支持者之間引發反彈。

儘管理論上川普可以單方面嘗試達成協議，專家仍認為這種可能性極低。英國前陸軍軍官克倫普（Justin Crump）則指出，對川普而言，若收購方案失敗，軍事選項可能變得更具吸引力，尤其是在委內瑞拉成功逮捕馬杜洛之後。

▼格陵蘭首府努克（Nuuk）街頭。（圖／路透）

可能性3：拉攏格陵蘭人

民意調查顯示，大多數格陵蘭人希望從丹麥獨立，但並不想要成為美國的一部分。儘管如此，美國可能透過短期財政誘因或未來經濟利益承諾，爭取當地民意支持。已有美媒消息指出，美國情報機構加強對格陵蘭獨立運動的監控，試圖找出支持美方目標的關鍵人物。

前五角大廈政策顧問、大西洋理事會地緣戰略專家巴尤米（Imran Bayoumi）認為，「影響力運動」遠比任何軍事行動更有機會發生，而這場運動很可能幫助格陵蘭走向獨立，「在格陵蘭宣布獨立後，美國政府就可以成為合作夥伴了。軍事行動的代價太高了。」

類似模式已有前例，美國與帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島均達成類似協議，這些太平洋國家對美國賦予防務權，作為回報，三國公民也獲得在美國生活與工作的機會。

漢森認為，除了軍事行動以外，只要格陵蘭民眾反對，任何旨在「占有」該島的行動都無法成功，而目前當地沒有任何政黨打算加入美國的行列，「更有可能的是，格陵蘭再次成為歐盟成員國。此外，目前的美國政府剩下3年任期，但格陵蘭人的視野可能已經拉到1000年之久。」

