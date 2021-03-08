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汪洋出席台灣團會議　台籍代表廖海鷹：台青會帶來交流的春風

▲大陸全國政協主席汪洋（圖中）出席人大台灣團會議。（圖／翻攝新華網）

▲大陸全國政協主席汪洋（圖中）出席人大台灣團會議。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協主席汪洋昨（7）日出席第大陸全國人大台灣代表團會議。汪洋表示，台海形勢雖仍存在風險及挑戰，但主動權和主導權始終在大陸這邊。對於在陸台商台企的未來發展，他提到，將秉持兩岸一家親理念，支持抓住十四五規劃和2035年遠景目標的機遇，「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策。」

▲大陸國務院總理韓正（圖中）參加香港及澳門人大代表團會議。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國務院總理韓正（圖中）參加香港及澳門人大代表團會議。（圖／翻攝新華網）

據《新華網》報導，包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際及韓正等中共中央政治局6名常委於昨日分別前往人大不同團組出席會議。其中，汪洋參出席人大台灣代表團會議，韓正則是前往香港及澳門代表團會議。

汪洋在台灣團會議上表示，台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，「但主動權和主導權始終在我們這一邊。」汪洋指出，要學習貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述，堅持一個中國原則和九二共識，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，廣泛凝聚反獨促統強大合力，促進兩岸關係和平發展。

汪洋強調，「要秉持兩岸一家親理念，支持台商台企抓住國家制定實施十四五規劃和2035年遠景目標的機遇，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，團結引導台灣同胞共擔民族大義、共襄復興偉業。」

▲台籍大陸全國人大代表廖海鷹。（圖／翻攝中國台灣網）

▲台籍大陸全國人大代表廖海鷹。（圖／翻攝中國台灣網）

出席台灣團會議的台籍人大代表廖海鷹曾表示，兩岸一家親不是一句空話，「雖然受台灣民進黨當局政策阻撓，兩岸交流處在低潮之中，但來到大陸的台胞人數始終保持增長趨勢。」

廖海鷹認為，「每個來到大陸的台灣青年都懷揣著實現夢想的初心，會讓更多台灣青年看到真實的大陸，帶來一股交流的春風。」

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