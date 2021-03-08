「愛國團體」IN　港媒：立法會或增「300人新組別」由選委會直選

▲大陸全國人大十三屆四次會議將完成香港選制的變革。（圖／CCTV）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大代表會議今（8）日舉行第2次全體會議，外界持續關注香港選制調整草案內容。此前有港媒透露，新組成的選舉委員會或由1200人擴大到1500人，最大的改變是新增的300人屬於一個新組別，由港區人大代表、政協委員和愛國團體代表出任，原來屬於區議員的117席則取消。

▲未來香港立法會或增新組別，由愛港團體、人大、政協代表等人組成 。（圖／路透社）

《星島日報》報導，選委會的首要任務是選出行政長官，確保符合愛國標準的人掌此大權，是落實「愛國者治港」的關鍵。選委會同時也是立法會選舉的「安全閥」，為此被賦予兩項權力：一是選舉產生部分立法會議員；二是立法會候選人都須經選委會提名。

據了解，目前香港立法會共有70名議員，直選與功能組別各半，將來如增加第三個組別，或由選委會直接選舉產生。港區全國政協委員黃英豪6日提到，通過對選舉制度的完善，香港行政與立法的關係將得以釐清，解決經濟民生等深層次問題有了良好基礎，「可以說，中央已為香港鋪好了路。」

▲香港立法會訂於9月改選 。（圖／路透社）

《星島日報》也以社論形式表示，為確保香港特首和立法會選舉都由愛國愛港力量主導，防止「非愛國者」進入管治架構掌控權力，選委會是其中最重要的「安全閥」。此一「安全閥」將保證以後立法會不會再淪為政治鬥爭的角力場，使政府施政舉步維艱，連累全社會受苦。

對於9月即將舉行的香港立法會選舉及2022年3月的香港特首選舉，香港立法會前主席范徐麗泰表示，「如果政改方案由香港提出，需2/3的立法會議員通過，但目前在職議員少於2/3，因此香港自己做不到的，時間緊逼下必須由中央出手幫一幫，而根本上這也是中央的事權。」