讓步南海、台港澳問題？　王毅：美國長期干涉「中國內政」

▲大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會，外交部長王毅回答媒體提問。（圖／CCTV）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸外交部長王毅7日下午，出席全國人大外長記者會，面對美媒NBC提問，是否會為了穩定中美關係，在涉及台灣、香港、南海、新疆、西藏等議題上對美國讓步？王毅回應稱，長期以來，美國動輒打著所謂民主、人權旂號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。

評論美國總統拜登上任後，新時期的中美關係發展，王毅表示，談到中美關係，首先還是要恪守不幹涉別國內政這個原則。他說，這是《聯合國憲章》的明確規定，也是國際關係的基本準則，包括中美在內，各國都應切實遵守。





▲面對外媒提問台灣、南海等議題，王毅指稱很多都是「中國的內部事務。」。（圖／CCTV）

對於媒體提問，王毅說，「你剛才提到的很多問題，都是中國的內部事務。」他還說，「中國做得好不好，中國人民最有發言權；中國應該怎麼做，中國人民才是主人翁。」

王毅指出，中方願在尊重國家主權前提下，與各方增信釋疑，講明事實真相，但絕不接受指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。

王毅說，作為兩個社會制度不同的國家、世界前兩大經濟體，中美之間有分歧有衝突在所難免，在利益交融中出現競爭並不奇怪。他表示，關鍵是透過坦誠溝通加以有效管控、在公平公正基礎上良性競爭，避免衝突對抗和零和博弈。

王毅最後說，中美可以合作、需要合作的清單就放在我們面前，包括抗擊疫情、經濟復蘇、氣候變化等等，呼籲美國，儘快解除迄今對中美合作設定的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

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