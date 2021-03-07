　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國安指南挺台！　陸外長王毅：一中是紅線、兩岸必然統一

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會,外交部長王毅。（圖／CCTV）

▲大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會，外交部長王毅回應港媒提問美國對台政策問題。（圖／CCTV）

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登日前發表首份國安戰略指南，表態挺台。對此，大陸外交部長王毅7日下午在回應美國對台政策、台灣問題時強調三點，指稱世界上只有「一個中國」、海峽兩岸必然統一、一中原則是中美關係不可逾越的紅線等，敦促美國新一屆政府，慎重和妥善處理涉台問題。

王毅表示，針對台灣問題要強調三點，首先「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。他說，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。

第二，「海峽兩岸必須統一也必然統一，這是大勢所趨，也是中華民族集體意志」。王毅說，中方政府維護國家主權和領土完整的决心，堅定不移，也不可能改變，強調陸方「有能力挫敗任何形式的‌‌台獨分裂行徑。」

王毅說，第三點，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，‌‌中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。」

他最後說，我們敦促美國新一屆政府，‌‌充分認識台灣問題的高度敏感性，‌‌遵守「一個中國原則和中美三個聯合公報」，‌‌徹底改變上屆政府「越線、玩火」的危險做法，‌‌慎重和妥善的處理‌‌涉台問題。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
綠帽夫抓姦：我們10年比不過8個月！人妻認了：就當我不要臉吧
快訊／周星馳來送達叔了！　突現身吳孟達告別式
拜登國安戰略挺台！　大陸外長王毅回應了
4大1小擠Uber被趕下車！媽怒嗆「才2歲」　司機1句話讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國安指南挺台！　陸外長王毅：一中是紅線、兩岸必然統一

讓步南海、台港澳問題？　王毅：美國長期干涉「中國內政」

北京改香港選制！　王毅：有決心繼續堅持「一國兩制」

大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

陸機長空中扁人！把座艙長手打骨折「自己門牙也被敲斷」

王晶在寫「黑暴」背景劇本　建議依法打擊「反中亂港」電影

禁台灣鳳梨！廣東「徐聞菠蘿」銷量激增235%　價格創30年新高

防堵「假愛國者」　港前特首梁振英：直接排除！

落實「愛國者治港」　解放軍：軍隊堅決擁護！

陸學者：北京對台政策是「不變」　續推動兩岸和平發展

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

美國安指南挺台！　陸外長王毅：一中是紅線、兩岸必然統一

讓步南海、台港澳問題？　王毅：美國長期干涉「中國內政」

北京改香港選制！　王毅：有決心繼續堅持「一國兩制」

大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

陸機長空中扁人！把座艙長手打骨折「自己門牙也被敲斷」

王晶在寫「黑暴」背景劇本　建議依法打擊「反中亂港」電影

禁台灣鳳梨！廣東「徐聞菠蘿」銷量激增235%　價格創30年新高

防堵「假愛國者」　港前特首梁振英：直接排除！

落實「愛國者治港」　解放軍：軍隊堅決擁護！

陸學者：北京對台政策是「不變」　續推動兩岸和平發展

告別達叔／周星馳「靈堂快閃9分鐘」告別吳孟達　滿頭白憔悴避媒體

鴻海富士康奪Sonim手機訂單　新機第3季問世

過年值班竟帶餐廳老闆女兒回警局過夜　北市警副分局長遭記過拔官

南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」！性騷脫褲遭禁賽　網友罵：別回來

「沒人說壞話，代表你不重要了」　曹西平勸藝人：入行第1天就該想清楚

米粒吸滿濃郁醬汁！高雄超夯鴨肉飯　還有特製鴨米血、清甜下水湯

連勝文拋專職黨主席　郝龍斌：不要對人選設限

緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

大陸鳳梨賣翻了　銷量激增235%

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

陸7歲女童日跑10km　捐骨髓救姊

奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別

美國安指南挺台　王毅：一中是紅線

媳婦1天洗5次澡！婆婆一問大罵兒子：畜生

陸人大代表：小學高中10年讀完　早點工作

林毅夫：新經濟給大陸很多「彎道超車」機會

小五童撿百萬！ 失主拒領：不缺

詛咒？撿走皇帝棺木7人離奇慘死

更多熱門

相關新聞

涉台議題讓步美？　王毅稱是「內政」

涉台議題讓步美？　王毅稱是「內政」

中國大陸外交部長王毅7日下午，出席全國人大外長記者會，面對美媒NBC提問，是否會為了穩定中美關係，在涉及台灣、香港、南海、新疆、西藏等議題上對美國讓步，王毅回應稱，長期以來，美國動輒打著所謂民主、人權旂號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。

北京改香港選制！　王毅回應

北京改香港選制！　王毅回應

能出國？　外交部證實和帛琉協商

能出國？　外交部證實和帛琉協商

加州迪士尼4月1日起「有條件重開」

加州迪士尼4月1日起「有條件重開」

反去中化　陸台盟政協委員三建議

反去中化　陸台盟政協委員三建議

關鍵字：

2021兩會2021大陸兩會兩會政協人大兩岸台灣中美美國王毅大陸北京外交部拜登川普

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

小薰當媽了！兒子今年上大學

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交待要加床」　一開門想跪了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面