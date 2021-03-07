美國安指南挺台！　陸外長王毅：一中是紅線、兩岸必然統一

▲大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會，外交部長王毅回應港媒提問美國對台政策問題。（圖／CCTV）

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登日前發表首份國安戰略指南，表態挺台。對此，大陸外交部長王毅7日下午在回應美國對台政策、台灣問題時強調三點，指稱世界上只有「一個中國」、海峽兩岸必然統一、一中原則是中美關係不可逾越的紅線等，敦促美國新一屆政府，慎重和妥善處理涉台問題。

王毅表示，針對台灣問題要強調三點，首先「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。他說，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。

第二，「海峽兩岸必須統一也必然統一，這是大勢所趨，也是中華民族集體意志」。王毅說，中方政府維護國家主權和領土完整的决心，堅定不移，也不可能改變，強調陸方「有能力挫敗任何形式的‌‌台獨分裂行徑。」

王毅說，第三點，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，‌‌中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。」

他最後說，我們敦促美國新一屆政府，‌‌充分認識台灣問題的高度敏感性，‌‌遵守「一個中國原則和中美三個聯合公報」，‌‌徹底改變上屆政府「越線、玩火」的危險做法，‌‌慎重和妥善的處理‌‌涉台問題。

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