女護理師接種AZ疫苗死亡！　奧地利暫停施打同批疫苗

▲奧地利7日起宣布暫停接種同一批AZ疫苗。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

奧地利昨（7）日宣布暫停接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）新冠疫苗，由於同一批疫苗中，一名49歲女護理師接種後身亡，另一名35歲女護理師則出現肺栓塞（pulmonary embolism），目前雖無證據顯示2起病例與疫苗相關，不過官方仍決定暫停接種同一批AZ疫苗。

綜合外媒報導，奧地利衛生部門周日表示，一名49歲女護理師在接種後，出現嚴重凝血功能障礙而死亡；另一名35歲女護理師則在接種後出現肺部栓塞，是由血塊移位引起的急性肺部疾病，目前正在康復階段。

▲德國疫苗間管機構對施打的36萬人進行安全測試，結果與臨床試驗一致。（圖／路透社）

這2名護理師均在奧地利北部茨韋特爾（Zwettl）地區診所工作，當地衛生部門指出，目前雖無證據指出這2起不良反應與注射疫苗有直接關係，不過當局已對該2起個案進行調查，為了安全起見，已暫停民眾施打同一批疫苗。

對此，阿斯特捷利康發言人表示，至今所有試驗和研究顯示，此疫苗是安全有效的，試驗中的不良反應多為短暫，加上血栓問題並非在AZ疫苗已知的副作用中，目前已被50多個國家批准使用，所有批次的疫苗均受到嚴格的控管。發言人同時也承諾，會和奧地利政府保持聯繫，全力配合調查。

德國疫苗監管機構在2月初至當月26日期間，對該國接種AZ疫苗的36萬人進行安全性測試，所得出的結論顯示，該疫苗的副作用與臨床試驗結果一致。