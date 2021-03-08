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LIVE／「台帛旅遊泡泡」4月啟動？陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。昨日傳出台灣和帛琉旅遊泡泡有望成行，陳時中也證實正和外交部、帛琉緊鑼密鼓商議中，會採用「綠色通道」的模式。針對上述議題，預計記者會上將進一步說明。

旅遊業者透露，帛琉總統將來台協商，確定後就將對外宣布。據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初步要有PCR檢測陰性證明、來回免隔離，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程。

陳時中昨日晚間出席中華民國藥師公會聯合會活動受訪時透露，台灣和帛琉雙方都沒有疫情，這是屬於國與國之間往來關係，一切要以外交部為主，防疫方面則以指揮中心為主。詳細內容也有待指揮中心拍板定案。

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▲▼指揮中心2/16記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計177,578例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含175,658例排除)，其中969例確診，分別為853例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、27人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。
 

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