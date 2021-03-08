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快訊／境外移入+7！　分別自巴拉圭、英國、菲律賓及印尼入境

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（8）日新增7例境外移入，分別自巴拉圭、英國、菲律賓及印尼入境。

▲▼指揮中心3/6記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會上指揮官陳時中宣布，今日新增7例境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案971、案975分別為巴拉圭籍20多歲女性及20多歲男性，今(2021)年3月5日分別從巴拉圭經巴西至杜拜，並搭乘同班機轉機來臺就學（與案972、案973同班機來臺），持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀。入境後安排至檢疫所集中檢疫及採檢，並無症狀，但於今日確診。衛生單位已掌握同班機前後排座位旅客共63人，均列居家隔離，機組員15人均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

案972為本國籍10多歲女性，長期居住於英國，1月18日曾於當地確診，2月27日、3月3日檢驗結果均為陰性。3月５日經杜拜轉機返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫及採檢，於今日確診，自述3月6日於檢疫所出現頭痛症狀。衛生單位已掌握同班機前後排座位旅客共5人，均列居家隔離。

案973為本國籍30多歲女性，去(2020)年1月起於英國就學，曾於當地接觸確診者，個案3月5日經杜拜轉機返臺，持有搭機前三日內檢驗陰性報告且無症狀，入境後安排至檢疫所集中檢疫及採檢，於今日確診。衛生單位已掌握同班機前後排旅客共3人，均列居家隔離。

案974為菲律賓籍20多歲女性，2月19日來臺工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告且無症狀，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，3月6日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診(Ct值34，IgM陰性，IgG陽性)，並無症狀。衛生單位已掌握接觸者共3人，1人因接觸時未戴口罩，列居家隔離，2人因全程皆有佩戴口罩，列自主健康管理。

案976、案977分別為20多歲及30多歲印尼籍男性，2人於2月21日來臺工作，均持搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫，3月6日進行期滿前採檢，並無症狀，於今日確診。因2名個案可傳染期間均無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計177,749例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含175,891例排除)，其中976例確診，分別為860例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、34人住院隔離中。

▲▼新增7例境外移入COVID-19病例，分別自巴拉圭、英國、菲律賓、印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增7例境外移入COVID-19病例，分別自巴拉圭、英國、菲律賓、印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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