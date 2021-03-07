呼籲外媒客觀報導　王毅：別用美顏相機、灰黑濾鏡看中國

▲大陸外交部長王毅，呼籲外媒「客觀報導」。（圖／CCTV）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸國務委員兼外交部長王毅今（7日）下午，結束全國人大外長記者會。針對長年以來，外界對大陸不友善解讀以及抹黑，王毅特地呼籲在場所有中外媒體要客觀報導，不要用「美顏相機」，也不要用「灰黑濾鏡」，似乎暗指，日前有外媒刻意使用「陰間濾鏡」報導武漢所惹出的風波。

結束長達120分鐘問答環節，王毅首先感謝外國媒體朋友們的辛勤工作。他表示，媒體是各國溝通瞭解的重要橋梁。去年新冠肺炎疫情發生以來，很多外國媒體朋友堅守崗位，克服困難，持續向世界講述中國人民抗疫故事。「你們辛苦了！」

王毅特地談到已故的三位外媒老友，他說，「80多年前，斯諾和斯特朗、史沫特萊等一批外國記者來到中國陝北延安，將自己的所見所聞所思所想忠實介紹給了世界。」斯諾並不是共產主義者，但他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實，始終追求公正良知。他所展現的職業精神和道德操守讓人敬佩，他為增進中美人民的相互瞭解傾注了畢生心血，中國人民至今仍然懷念他。

王毅強調，今天的中國需要更好瞭解世界，世界也需要更好瞭解中國。無論時代如何變遷，媒體都應堅守職業道德。我希望外國媒體記者將焦距對準中國時，既不要用「美顏相機」，也不要用「灰黑濾鏡」。

最後，王毅稱，只要真實、客觀、公正，報導就會豐富精彩，就能經得起歷史的檢驗。中國希望並歡迎更多外國媒體記者成為「新時代的斯諾」。

▲已故美國女記者艾格尼絲·史沫特萊 。（圖／翻攝 網易）

據了解，王毅提及三位已故美國記者，多次被大陸官方公開認證是「十分友好的老朋友。」其中， 1937年中共在延安時期開始改變宣傳政策，斯諾成為第一個進入延安的西方記者。另一位已故美國女記者艾格尼絲·史沫特萊（Agnes Smedley 1892-1950）她於1928年以《法蘭克福日報》（Frankfurter Zeitung）駐遠東特派記者身份前往大陸採訪，駐華期間人緣特別好，大陸的元帥朱德、文豪魯迅都是她的好朋友。