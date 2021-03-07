可愛小鹿開兩會？　　僅剩8千多人「鄂倫春族」曝光

▲可愛小鹿帽是大陸稀少民族「鄂倫春族」的狍頭皮帽。（圖／翻攝央視、觀察者網）



記者任以芳／綜合報導

大陸十三屆全國人大四次會議內蒙古代表團審議，出現一隻「小鹿」認真做筆記，引起許多網友注意。不少人相當好奇，穿戴的「小鹿頭」的少數民族代表來自何方？還有不少網友大呼可愛，「真以為是一頭小鹿。」

據了解，可愛小鹿帽子是大陸稀少民族「鄂倫春族」的狍頭皮帽，身為大陸最後一個狩獵民族，鄂倫春人曾身騎駿馬、手握獵槍，過著遊獵生活。1953年因政策安排，族人下山定居，結束遊獵生活。

據《觀察者》報導稱，狍頭皮帽在鄂倫春語中被稱為「密哈塔」，代表鄂倫春族人的生活方式和民族傳統。根據北京服裝學院博物館介紹，「狍頭帽子是鄂倫春族人狩獵時的偽裝，獵人們穿上狍皮衣，帶上狍頭帽，穿上狍腿靴，走路時悄無聲。」

▲「鄂倫春族」的狍頭皮帽。（圖／翻攝央視、觀察者網）

報導稱，鄂倫春族青壯年和老年人也會在節日裡戴上帽子慶祝。狍頭帽是集保暖、偽裝、裝飾三大功能為一體的帽飾，是鄂倫春族人對大自然物盡其用的典範。

目前，鄂倫春族是大陸東北部地區的人口最少的民族之一，70多年前，人口只有一千多人，近幾十年人口增長較快。據2000年第五次全國人口普查統計，鄂倫春族人口為8196人。鄂倫春語屬阿爾泰語系滿—通古斯語族通古斯語支，沒有文字，現在主要使用漢語漢文。



大陸政府於1951年4月7日，中央人民政府政務院批准成立鄂倫春旗，鄂倫春族獲得民族區域自治的權利，自主地管理區域內本民族內部事務。1952年5月31日「鄂倫春旗」改為鄂倫春自治旗。