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陸台盟政協委員「兩會」談統一　三建議反制「去中國化」

▲▼3月7日，大陸全國政協十三屆四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。吳國華代表台盟中央作大會發言。（圖／新華社）

▲大陸全國兩會召開，吳國華7日在政協大會上，代表台盟中央發言。（圖／新華社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」近日舉行，大陸台盟中央副主席、全國政協常委吳國華7日在全國政協全體會議上，就「培育新時代兩岸青年共同的家國情懷」發表演說，她建議要更好發揮涉台歷史文化資源的育人作用、深化面向台灣同胞的國情宣傳教育，並展開多種形式學習交流，打破民進黨當局的阻撓封鎖，促進統一。

根據大陸「台灣民主自治同盟」、「百度百科」公開資料，吳國華，女，漢族。資料顯示她是台灣苗栗人，不過出生於黑龍江富錦，現任大陸台盟中央副主席、第十三屆全國政協常委、港澳台僑委員會副主任。

▲▼大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議3月7日上午舉行。（圖／新華社）

▲大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議3月7日上午舉行。（圖／新華社）

大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議7日上午召開，邀請多位委員進行主旨演講，涵蓋經濟、能源、生態、科研、少數民族、台灣、港澳等領域。據了解，大陸全國政協組成名單中，涉台界別包括台灣民主自治同盟（20人）、中華全國台灣同胞聯誼會（14人）。

吳國華首先說，近年來，海峽兩岸經濟和社會融合發展克服困難，不斷深化，「但是，毋庸諱言，現在確有部分台灣鄉親，特別是青少年，其民族和國家認同存在著偏差。」她把這歸因為，近年來台灣一再修改教科書，極力推行「去中國化。」

吳國華在大陸全國政協會議上，提出三點建議。首先，更好發揮涉台歷史文化資源的育人作用，要把台灣同胞特別是青少年融入祖國大陸的「第一粒釦子」扣緊扣正；接著，進一步深化面向台灣同胞的國情宣傳教育，圍繞紀念中國共產黨成立100週年，組織兩岸青少年共同研讀歷史、深入基層、走近各條戰線的英雄模範等。

她說，要使更多的台灣同胞認識到，實現和平統一，台灣能夠在祖國的懷抱中發展得更快更好；第三，吳國華建議要展開多種形式學習交流，打破民進黨當局的阻撓封鎖，以兩岸共同的歷史文脈、地緣宗親、民情風俗等資源為紐帶。

回顧2019年，當時大陸全國政協會議上，也有來自涉台界別的政協委員發言。她是自述1962年出生高雄，現為香港中文大學榮譽研究員的「台籍政協委員」凌友詩，當時以「台灣女孩」自居，表態熱切期盼統一，引發各界討論。

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▼2019年，「台籍」大陸全國政協委員凌友詩在兩會上的發言，引發兩岸論戰。（圖／CFP）

▲▼台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

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