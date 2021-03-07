陸台盟政協委員「兩會」談統一　三建議反制「去中國化」

▲大陸全國兩會召開，吳國華7日在政協大會上，代表台盟中央發言。（圖／新華社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」近日舉行，大陸台盟中央副主席、全國政協常委吳國華7日在全國政協全體會議上，就「培育新時代兩岸青年共同的家國情懷」發表演說，她建議要更好發揮涉台歷史文化資源的育人作用、深化面向台灣同胞的國情宣傳教育，並展開多種形式學習交流，打破民進黨當局的阻撓封鎖，促進統一。

根據大陸「台灣民主自治同盟」、「百度百科」公開資料，吳國華，女，漢族。資料顯示她是台灣苗栗人，不過出生於黑龍江富錦，現任大陸台盟中央副主席、第十三屆全國政協常委、港澳台僑委員會副主任。

▲大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議3月7日上午舉行。（圖／新華社）

大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議7日上午召開，邀請多位委員進行主旨演講，涵蓋經濟、能源、生態、科研、少數民族、台灣、港澳等領域。據了解，大陸全國政協組成名單中，涉台界別包括台灣民主自治同盟（20人）、中華全國台灣同胞聯誼會（14人）。

吳國華首先說，近年來，海峽兩岸經濟和社會融合發展克服困難，不斷深化，「但是，毋庸諱言，現在確有部分台灣鄉親，特別是青少年，其民族和國家認同存在著偏差。」她把這歸因為，近年來台灣一再修改教科書，極力推行「去中國化。」

吳國華在大陸全國政協會議上，提出三點建議。首先，更好發揮涉台歷史文化資源的育人作用，要把台灣同胞特別是青少年融入祖國大陸的「第一粒釦子」扣緊扣正；接著，進一步深化面向台灣同胞的國情宣傳教育，圍繞紀念中國共產黨成立100週年，組織兩岸青少年共同研讀歷史、深入基層、走近各條戰線的英雄模範等。

她說，要使更多的台灣同胞認識到，實現和平統一，台灣能夠在祖國的懷抱中發展得更快更好；第三，吳國華建議要展開多種形式學習交流，打破民進黨當局的阻撓封鎖，以兩岸共同的歷史文脈、地緣宗親、民情風俗等資源為紐帶。

回顧2019年，當時大陸全國政協會議上，也有來自涉台界別的政協委員發言。她是自述1962年出生高雄，現為香港中文大學榮譽研究員的「台籍政協委員」凌友詩，當時以「台灣女孩」自居，表態熱切期盼統一，引發各界討論。

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▼2019年，「台籍」大陸全國政協委員凌友詩在兩會上的發言，引發兩岸論戰。（圖／CFP）