北京改香港選制！　王毅：有決心繼續堅持「一國兩制」

▲2021大陸全國兩會召開，將審議有關完善香港選制的議案，兩會相關報導在香港街頭大螢幕上播出 。（圖／路透社）
記者陳政錄／北京報導
大陸全國人大十三屆四次會議將修改香港選舉制度，西方國家抨擊此舉有違「一國兩制」。對此，大陸外交部長王毅7日下午稱，中方有決心繼續堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。
王毅首先強調，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。
▲大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會，外交部長王毅回答記者提問。（圖／CCTV）
王毅還說，放眼世界，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理。「在香港也一樣，香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分。」他說，「如果不愛國，談何愛港，愛港和愛國是完全一致的。」
王毅表示，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言，回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。
大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，4日晚間臨時增加議程，審議有關完善香港選舉制度的議案，預定11日閉幕式上表決；去年，大陸全國人大也在兩會期間，無預警增加議案，表決通過《港版國安法》。
▲今年初，香港學聯前副秘書長岑敖暉（Lester Shum）等逾50位民主派人士，因違反港版國安法，被港警以顛覆政權罪拘捕。（圖／路透）
根據說明，北京將調整和優化香港特首選委會的規模、組成和產生辦法，以及立法會議員候選人產生和表決程序，並建立提名人資格審查制度等，修改範圍涵蓋香港基本法附件一、二的內容。
談到完善香港選舉制度的原因，大陸全國人大副委員長王晨說，近幾年特別是2019年香港發生反修例風波以來，反中亂港勢力與本土激進分離勢力公然鼓吹「港獨」等主張，通過特區選舉平台，立法會和區議會議事平台或公職人員身分，肆無忌憚從事反中亂港活動。他表示這些亂象表明，香港特區的選舉制度存在明顯的漏洞和缺陷，有必要完善。
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