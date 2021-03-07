北京改香港選制！　王毅：有決心繼續堅持「一國兩制」

▲2021大陸全國兩會召開，將審議有關完善香港選制的議案，兩會相關報導在香港街頭大螢幕上播出 。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議將修改香港選舉制度，西方國家抨擊此舉有違「一國兩制」。對此，大陸外交部長王毅7日下午稱，中方有決心繼續堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。

王毅首先強調，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。

▲大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會，外交部長王毅回答記者提問。（圖／CCTV）

王毅還說，放眼世界，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守​​的基本政治倫理。「在香港也一樣，香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分。」他說，「如果不愛國，談何愛港，愛港和愛國是完全一致的。」

王毅表示，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言，回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。

大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，4日晚間臨時增加議程，審議有關完善香港選舉制度的議案，預定11日閉幕式上表決；去年，大陸全國人大也在兩會期間，無預警增加議案，表決通過《港版國安法》。

▲今年初，香港學聯前副秘書長岑敖暉（Lester Shum）等逾50位民主派人士，因違反港版國安法，被港警以顛覆政權罪拘捕。（圖／路透）

根據說明，北京將調整和優化香港特首選委會的規模、組成和產生辦法，以及立法會議員候選人產生和表決程序，並建立提名人資格審查制度等，修改範圍涵蓋香港基本法附件一、二的內容。

談到完善香港選舉制度的原因，大陸全國人大副委員長王晨說，近幾年特別是2019年香港發生反修例風波以來，反中亂港勢力與本土激進分離勢力公然鼓吹「港獨」等主張，通過特區選舉平台，立法會和區議會議事平台或公職人員身分，肆無忌憚從事反中亂港活動。他表示這些亂象表明，香港特區的選舉制度存在明顯的漏洞和缺陷，有必要完善。

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