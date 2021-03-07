風動雲林箏霸全中運　吉祥物化身5米巨型風箏空中飛揚

▲全中運吉祥物「雲凌王子」和「蘭心公主」化身的5米高大型軟體風箏，宣告「110年全國中等學校運動會」在雲林，正式起跑。（記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為迎接「110年全中運」，7日於斗南田徑場舉辦「風動雲林，箏霸110全中運」活動，放飛全中運吉祥物「雲凌王子」和「蘭心公主」化身的5米高大型軟體風箏，宣告「110年全國中等學校運動會」在雲林，正式起跑。

斗南田徑場今日上空風由箏達人將全中運主題的六角風箏升空表演，更以8+特技風箏在空中寫出「YL」、「110」的圖案，透過風箏展演，行銷推廣「110年全國中等學校運動會」在雲林。現場設有全中運主題闖關遊戲和雲林良品農特產攤位，讓民眾搶先體驗全中運的精彩活動和雲林的在地美食，同時邀請全國朋友，4月17至22日到雲林看賽事、啖美食、遊山水。

▲雲林的風箏工藝享譽國內外，邀請雲林縣風箏委員會和風箏達人，將「雲凌王子」和「蘭心公主」變身成風箏。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示， 「110年全中運」是推展雲林城市行銷跟運動觀光的大好機會，雲林的風箏工藝享譽國內外，是雲林的驕傲，故特別以「風動雲林 箏霸110全中運」為主題，邀請雲林縣風箏委員會和風箏達人，將「雲凌王子」和「蘭心公主」，賽事主題還有雲林農特產都變身成風箏，箏萌放閃。

▲縣長張麗善等人共同放飛全中運吉祥物「雲凌王子」和「蘭心公主」化身的5米高大型軟體風箏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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