草嶺村民辦理稅務要跑40公里外　遠距視訊搞定：來回省2hrs車程

▲「草嶺遠距視訊」今天正式開通後，草嶺居民只要透過視訊，即可輕鬆洽辦該局所提供的26項稅務服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣稅務局考量草嶺山區交通之不便，與古坑鄉公所草嶺村辦公處合作建置「草嶺遠距視訊」服務站，今天起正式開通，是繼與縣內16個公所及6個地政事務所合作後，再增設的服務據點，主要是讓偏遠地區或是不會使用網路3C產品的民眾也可以就近取得所需的稅務資料。

草嶺村位於雲林縣古坑山區，海拔標高800-1750公尺，環山群抱，風景優美，但是距離雲林縣稅務局斗六總局有近40公里之遠，居民如要申辦各項稅務業務，須足足行駛1小時的山路才能到達，相當不便，為此，該局主動與公所草嶺村辦公處聯繫合作，在該處設置遠距視訊服務站。

今天起正式開通後，草嶺居民只要透過視訊，即可輕鬆洽辦該局所提供的26項稅務服務，到辦公處洽村幹事表明業務需求，透過網路與稅務人員連線視訊，經過驗證資料，輕鬆查調包括財產總歸戶清單、綜合所得清單或房屋稅籍證明書在內等26項稅務資料，再也不用長途跋涉。

雲林縣稅務局表示，民眾對於「草嶺視訊」服務之相關訊息，可撥打該局免付費服務電話0800-556969或(05)532-3941洽分機134吳小姐，該局將竭誠為您服務。



►Her今天推出「DHC日版純欖護唇膏」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林親子農場遭控兔子毛打結+皮膚病 記者實地訪查曝真相

►雲林毛小孩三合一絕育專案活動開跑 即日起開放3千隻絕育補助

►黃花風鈴木盛開 雲林虎尾鎮北港溪堤岸3公里「黃金廊」超美

►不只預防子宮頸癌 雲林「9價HPV疫苗」開打！2942少女受惠