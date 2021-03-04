莿桐鄉埔尾多功能活動中心動工　建地270坪預計明年3月啟用

▲雲林縣莿桐鄉埔尾多功能活動中心經多次流標，終於今(4)日上午舉行開工動土典禮，雲林縣長張麗善及多位民意代表、村長等共同上香祈福並持鏟動土。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉埔尾多功能活動中心經多次流標，終於今(4)日舉行開工動土典禮，地方士紳及多位民意代表等共同上香祈福並持鏟動土，祈求工程平安順利，儀式簡單隆重。埔尾多功能活動中心建築基地面積約270坪，規劃新建地上1層樓，未來將建構完善的社區照顧服務體系，以無障礙設計為主，便利年長者使用。

雲林縣長張麗善表示，埔尾多功能活動中心獲衛生福利部補助2495萬元，因工程成本造價不符市場需求，鄉公所歷經多次招標未果，縣府為在縣議員們的支持下，加碼補助500萬元，終於讓活動中心順利開工，未來縣府及公所會相互配合，無論是設置長照機構或樂齡中心、關懷據點、長青食堂，希望協助莿桐鄉的長輩延年益壽、延緩老化，生活得更有尊嚴。

莿桐鄉長林靖焜指出，基地面積約270坪，規劃新建地上1層樓，原為埔尾村舊式土葬公墓，後整理為樂活公園，因埔尾村長久以來缺乏大型集會空間，鄉公所爭取前瞻基礎建設新建活動中心，感謝雲林縣政府協助提高預算，讓工程得以順利開工，預計2022年3月完工啟用，不僅所在地埔尾村居民受惠，鄰近村里及社區居民也可使用。

社會處長林文志指出，縣府為佈建本縣長照資源，積極爭取前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，第1期及第2期共獲衛生福利部支持補助新台幣5億180萬6,000元整，相關建築物完工後，提供縣內長者最完整、最溫暖的社會關懷以及多元的失能照顧服務。

▲埔尾多功能活動中心建築基地面積約270坪，規劃新建地上1層樓，未來將建構完善的社區照顧服務體系，以無障礙設計為主，便利年長者使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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