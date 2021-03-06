載妻騎200萬哈雷三輪重機　台61線撞護欄2傷　出事原因曝光

▲一輛大型哈雷三輪重機6日上午行經台61線桃園永安路段時失控撞上護欄，肇事的羅姓男子與妻子手腳多處擦挫傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛哈雷三輪重機車6日上午行經台61線桃園市永安路路段時，突然失控撞上路旁護欄，還好駕駛與乘客僅手腳擦挫傷，但重機兩側受到撞擊後無法騎乘，羅姓騎士趕緊向警方求助，楊梅警分局員警趕抵後，先協助2人退至路肩等待救護車，並請拖吊車協助將哈雷三輪重機拖離現場；但據指出，這輛重機根據2017年款的哈雷Harley-Davidson車款，全新車價超過200萬元之譜。

▲一輛大型哈雷三輪重機6日在台61線桃園永安路段撞上護欄，車上零件散落後方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，06日上午9時許，新屋區台61線南下58.8公里處，58歲的羅姓男子駕駛黑哈雷三輪大型重機搭載55歲的曾姓妻子行經該處，疑因路面積水導致車輛失控打滑而擦撞道路護欄，重機側車身皆有擦撞護欄痕跡，羅姓男子與曾姓妻子手腳多處有擦挫傷，為避免後方車輛追撞，事故發生後，因重機無法騎乘，所以向警方求助。

▲一輛大型哈雷三輪重機6日上午行經台61線桃園永安路段時失控撞上護欄，警方協助交管，避免後方車輛追撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後，先找來救護車將2人送醫治療，由於撞擊力道強勁，部分重機零件散落後方，員警為避免後方車輛追撞，一度封閉兩車道進行交管，引導後方車輛暫行路肩，還好因大雨車輛較少，未引起交通壅塞，後續肇事責任仍待警方調查釐清，羅姓男子經酒測後，酒測值為零。

▲大型哈雷三輪重機6日上午在台61線桃園永安路段時失控撞上護欄，還好重機未側翻，僅側身受創。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在臉書《西濱公路(西濱快速道路)路況回報》中PO文，提醒用路人改道，碰到事故誰願意…，根據ET FASHION資訊，哈雷Harley-Davidson車款，約1923CC，引進Freewheeler與Tri Glide Ultra兩款頂級三輪，兩者皆採前1輪、後2輪設定，霸氣的後輪尺碼更是最大特色，除採用新引擎外，避震與煞車系統也都採高規格設定，建議售價分別為209.9萬元與249.9萬元，這款重機則是國內較少見的三輪大型重機，車主肇事後想必十分心疼。

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