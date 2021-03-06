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藻礁議題引發環團抗議　蘇貞昌：全力保護藻礁並設基金會

▲行政院長蘇貞昌6日針對藻礁議題受訪時表示，藻礁議題不是經濟與環保的對抗，行政院將全力保護藻礁，還要成立基金會保護。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌6日針對藻礁議題受訪時表示，藻礁議題不是經濟與環保的對抗，政府將全力保護藻礁，還要成立基金會保護。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌6日出席台電超高壓板橋、龍潭線更新工程受訪時表示，桃園藻礁議題不是經濟與環保的對抗，而是環保跟環保的抉擇，政府希望全力保護藻礁，同時一定要穩定供電，這對民生、科學園區與工業是絕對必要的，未來還會成立基金會來保護。

蘇貞昌指出，蔡英文總統上任以來，把桃園海岸開發範圍從230公頃縮減十分之一為23公頃，且盡全力保護藻礁，未來還要成立基金來保護；大家都知道供電一刻都不能停，可以從板橋、龍潭線供電工程興建一百多座電塔工程是多麼辛苦，行政院會持續與民間關心環境問題人士、團體來溝通，一定盡量讓大家知道完整的資訊，大家做判斷之前，有完整的資訊做出正確的判斷。

媒體關心缺水的問題，前瞻建設不是有投注一些水資源建設嗎？現在看起來是沒有效果？

蘇貞昌認為，老天爺不下雨，有時候我們也很困難與不得已，早在去年就請秘書長、經濟部與水利署相關單位，大家一起來做各方面準備，包括前瞻基礎建設投入的海水淡化、水環境等工程與水庫清淤，都大大發揮效果，包括從翡翠水庫送水到新北地區，整個大水管的完成都是一步一步，因為有準備，才能在這百年大旱中有些效果，否則會比現在更困難。

▲閣揆蘇貞昌指出，政府前瞻基礎建設已投入包括海水淡化、水庫清淤與水環境等相關工程，才能在百年大旱中發揮效果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌指出，政府前瞻基礎建設已投入包括海水淡化、水庫清淤與水環境等相關工程，才能在百年大旱中發揮效果。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌說，我們還是有盤點全國的戰備水井，做好相關海水淡化，甚至已啟動100多口水井，能夠在這個時候解決民生最大的需要，不過還是要拜託全國同胞大家節約用水，因為老天爺何時要下雨還不知道，只有自己每個人做好節水，就能夠撐得更久。

媒體還詢問，全台缺水問題大家都很關心，連大甲鎮瀾宮都要來祈雨，外界批評「不問蒼生問鬼神」，院長怎麼看？

蘇貞昌強調，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水時候，更是大家誠心誠意與盡心盡力，盡力就是要區域調節與節約用水，誠意有時候也向天表明；過去在水利會與民間團體時代，已有在缺水的時候會在寺廟祭拜，這由來已久，水利會改成公務機關後，地方水利處也會依照往年的習俗與宮廟民間一起祈求，這是一向有做的情，重要的是應該還是各方面工程加緊施作，大家一起節約，讓水情不利時，大家撐得更久，也互相體諒。

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