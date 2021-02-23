影／恐怖台61！三寶4輪詭切擊落「本田鳥」　網轟：眼睛放口袋

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子22日上午開車行經蘆竹區台61線，欲左轉台15線時未注意後方直行車輛，導致後方HONDA「本田鳥」大型重機閃避不及撞上，重機2人都翻落受傷，就送醫救治，其中戴姓騎士有右手尺骨骨折等傷勢；蘆竹警分局交通分隊為蘇姓男子與重機戴姓騎士施以酒測，酒測值皆為零，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

▲蘇姓男子22日上午開車行經蘆竹區台61線與台15線路口時，未依規定左轉導致後方HONDA「本田鳥」大型重機直行閃避不及撞上翻落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，2月22日上午7時31分，43歲的蘇姓男子駕駛轎車從蘆竹區往大園區方向行駛，行經台61線路口時突然從最外側左轉，同向內側車道由25歲戴姓男子騎乘HONDA大型重機（俗稱鳥車的多功能重機）搭載郭姓女子，因蘇突然左轉閃避不及發生碰撞，戴、郭2人連人帶車翻落路上，幸好後方沒有其他車輛追撞，但戴姓騎士赴醫院治療後驗傷，其中右手尺骨有移位性骨折，手部胸部與雙膝蓋等處也有擦挫傷，郭女也有多處擦挫傷。

▲蘇姓男子22日上午開車行經蘆竹區台61線與台15線路口時，未依規定左轉導致後方「本田鳥」大型重機閃避不及撞上翻倒受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事故發生後，戴姓騎士與郭姓女子2人都掛彩，戴姓騎士有骨折傷勢，經送醫診治後幸無生命危險，蘆竹警分局交通分隊員警對雙方駕駛施以呼氣酒精濃度測試，測試值皆為零，沒有酒駕情事，初步研判應該蘇姓男子行駛在外側直行車道上，未依規定直行，左轉也未禮讓直行車先行才釀禍，但真正事故原因仍在調查釐清中。

▲蘇姓男子22日開車行經蘆竹區台61線，未依規定左轉導致後方重機閃避不及撞上翻倒受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，網友看到事故影片也紛紛砲轟汽車駕駛「正牌三寶無誤」、「開車眼睛還放在口袋裡」，蘆竹警分局則呼籲，在路口左右轉彎前，請依規定先駛入最內側車道行駛，駕車行經路口時務必減速慢行，注意車前與車後狀況，以避免發生碰撞意外。

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