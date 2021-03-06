漢光演習爆醜聞！特戰士官長2度襲胸女士官還嗆：摸一下會死喔！

▲桃園市陸軍特戰營區林姓士官長在2017年間，趁女士官午睡與酒醉時兩度趁機襲胸，女士官驚醒時質問，林居然怒嗆「摸一下會死喔！」（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市陸軍特戰某營區服役的林姓士官長在2017年5月正值漢光演習期間，趁女士官午睡與酒醉時兩度趁機襲胸，其中第二次甚至還掀開女士官內衣直接伸手撫摸，事後女士官質問時，居然回嗆「摸一下會死喔！」女士官事後向長官回報接此惡行，桃園地院被依2個現役軍人犯乘機猥褻罪，判處林姓士官長應執行有期徒刑2年。

地院判決書指出，根據女士官指控，2017年5月間某末週，因正值漢光演習期間，營區內十分炎熱，林姓士官長以他的士官督導長寢室較涼為由，邀約女士官中午可到寢室休息，當天女士官獨自前往寢室睡午覺，未料，林卻趁其睡著時趁機撫摸胸部得逞。

女士官還指控，第一次事發後，她不知道如何處理，事隔2週亦即同年6月13日晚間7時許，因部隊同袍退伍與晉升舉辦餐敘活動，她與同營區服役的男友、林姓士官長都出席在營區外的餐會，席間因不勝酒力，返回營區時林男刻意將其帶往自己的寢室，趁其酒醉無力反抗時，竟掀起上衣撫摸猥褻胸部得逞，事後她回到自己寢室時不禁蹲地痛哭，男友得知後，她質問林姓士官長為何要趁機摸她胸部？林竟回嗆「摸一下會死喔！」

林男偵訊時否認犯行，辯稱第1次是替女士官覆蓋浴巾時，可能不慎有碰觸到胸部等處，第2次則絕對沒有，對女士官稱「摸一下會死喔」，只是2人交情好，常常相互開玩笑。

桃園地院審理時，法官認為營區男女有別，行為需更加約束，林姓士官長當時不但違反值星官指示，也未在第一時間請其他女性將女士官帶回寢室休息，反而將其帶到自己寢室，還支開其男友等人，明顯違反常情，至於第1次指控，林男之前後供詞不一，顯非可採信。

法官審酌，林身為女士官之直屬長官，未能克制自身情慾，2次乘機猥褻，使女士官身心受創，且犯後矢口否認且毫無悔意，至今仍未與女士官達成和解與未獲原諒，依2個現役軍人犯乘機猥褻罪判處分別判處1年、1年6月徒刑，應執行2年有期徒刑，本案還可上訴。

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