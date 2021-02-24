拿不出非陸製證明　西濱快苗栗、台中區間測速設備確定拆除下架

▲林佳龍先前下令，要求提供區間測速設備廠商，若無法證明產地非中國大陸、並切結零組件非中國大陸製者，須先下架。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

國內先前爆發區間測速設備疑似採用中國大陸製品案，引發資安爭議。交通部長林佳龍下令要求廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架。公路總局初步清查補助設置的4處台61線區間測速，在苗栗及台中路段，由於廠商無法提供海關報關單等文件，將拆除下架。



針對外界對區間測速的道安及資安質疑，林佳龍先前下令，為確保我國交通資料安全無虞，要求各建置廠商簽立切結書，證明區間測速設備軟硬體設備主要零組件無中國大陸廠牌及不當資訊收集或傳送功能，另也要求設置廠商提供設備海關報關單、出廠證明及設備型號，如產地為中國大陸，設備即先下架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局針對補助的台61線西濱快速道路4處區間測速設備廠商清查，其中，苗栗、台中路段因廠商無法提供完整的海關報關單等證明文件，確認將拆除下架，若廠商後續能補件，才會再重新進入到下個驗證程序。

至於桃園、雲林部分，廠商已提出相關出廠證明、報關單，也簽立切結書，因此後續經第三公正單位驗證，確認沒有不當傳輸資料功能，最後再由標檢局確認準確度後，就可重新啟用。

事實上，這起事件主要是由FB粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」所踢爆，壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」被匿名爆料者從網路上公開資料抓到洗產地行為，直接幫「杭州來淶科技有限公司」的低價品貼牌。堂堂首都台北市區間測速標案就是由該公司吃下，而其運作原理就是會存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來算車速是否超速，直接大規模監控人民。

▲公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林佳龍日前表示，近年由道安經費受理縣市政府申請補助建置區間測速，考量區間測速執法仍屬警政單位權責，為回歸警政單位本於權責或協助各縣市自籌經費建置，未來地方設置區間測速之需求，交通部即刻起不再補助。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來