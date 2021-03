她遭恐怖情人潑酸！毀容禿頭近失明　13年後「天降好男人」秒完婚

▲印度女子遭潑酸毀容,如今找到真愛。(圖/翻攝自YouTube/Oddnaari)

記者張寧倢/編譯

一名印度女子15歲因為拒絕了求婚,男方竟然惱羞成怒,潑她硫酸,導致女子嚴重毀容。所幸,命運又為她開了一扇窗,在長期往返醫院復健期間,遇見值得託付終身的真愛,讓她終於在悲劇發生13年後,嫁給了一個好男人。

▲魯爾(Pramodini Roul)年輕時慘遭潑酸報復,雙眼幾乎失明。(圖/翻攝自YouTube/Oddnaari)

根據《每日郵報》報導,奧里薩邦(Odisha)現年28歲的魯爾(Pramodini Roul)在她15歲時拒絕了一名男子的求婚,沒想到男方卻惱羞成怒,朝她的臉部潑硫酸報復,導致魯爾嚴重毀容、頭頂禿髮,雙眼更只剩下20%的視力,幾近失明。在後續10餘年間,魯爾進行了5次整形手術、1次左眼視力矯正,以及痛苦的長期復健。

然而,命運之神並非完全虧待魯爾,在她反覆前往醫院治療的期間,年長她一歲的薩胡(Saroj Sahoo)也經常到同一家醫院拜訪一名護理師友人,兩人因此結緣相識。魯爾表示,當初第一次見到薩胡時,才剛動完左眼手術的她,立刻就被薩胡的魅力給吸引住。

很快地,兩人便墜入愛河,薩胡甚至辭去原本的工作,只為了幫忙照顧魯爾,這讓魯爾相當感動,也在2018年就與薩胡訂下婚約,本來他們計畫於2020年4月結婚,但受疫情影響,婚禮延至2021年3月1日舉辦,當天在1000多位賓客的見證下,其中還包括了同樣遭硫酸攻擊的受害者。

