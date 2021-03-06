妻收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網見超渣原因…刷三觀嗆離婚

▲小三傳老公裸照，直呼兩人已上床！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

福原愛與江宏傑因外遇與言語暴力，婚姻亮起紅燈！一名人妻則哭訴，與老公育有一子，如今兒子才滿7個月大，卻發現各方面優質的老公出軌了，更諷刺的是，是小三傳來裸照才揭發，氣得原PO揚言離婚，然而老公苦苦哀求，並趕緊寫企劃書求饒。引發大批網友急勸，「原諒了之後，要寫企劃書離婚的會是妳...」

一名女網友在《Dcard》難過表示，結婚2年來，與老公相處和睦，直到前陣子規劃出遊細節時，雙方因意見不同而大吵一架，怎料如今演變成婚外情。

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原PO傷心娓娓道來，某天，原PO突然收到一位女子的小帳陌生訊息，結果映入眼簾的畫面不堪一擊，「是我老公脫下來的衣服...他們當天上床了！」

「平常老公對我非常好，完全沒有跡象！」原PO氣得向老公攤牌，而老公坦承做傻事，不斷以眼淚催情攻勢，希望獲得原諒，「一直道歉，寫了企劃書規劃怎麼讓我們更好。」

原PO坦言，無法接受另一半外遇，但如今兒子才7個月大，實在不知所措，「心裡很亂，非常想離婚」、「有人知道另一半外遇後，選擇在一起的嗎？之後會後悔嗎？」

▲網友勸想清楚！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友一針見血回應，「因為一次吵架就去幹女人？要不要先確定不是累犯」、「出軌就是掰掰，誰管你什麼理由」、「趁現在他很內疚，監護權跟現金先處理起來」、「寫企劃書我真的笑死，因為吵架就外遇，那你之後還有得吵」、「看過寫悔過書切結書的，寫企劃書我還是第一次見到」、「寫企劃書是當大學辦活動嗎笑死」、「小帳可能有另一份企劃書」。