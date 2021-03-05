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噁男強擄女學生…多次洩慾！印度大法官竟問「要不要娶她」逃坐牢

▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度一名女學生遭擄走並多次性侵，大法官竟建議加害者娶她為妻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

印度首席大法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）開庭審理一起性侵案，竟詢問被告是否願意將受害者娶為妻子，如此一來，就能躲過牢獄之災。這番言論引爆全國怒火，女權團體發起請願書，要求他辭職下台，目前已經累計超過5200人連署。

《衛報》報導，被告是一名政府機構的技術人員，他被指控跟蹤、擄走女學生，將對方綑綁起來並多次性侵，威脅淋汽油活活燒死受害者，甚至牽連受害者的弟弟。但是，鮑德卻向性侵犯說道，「如果你想要娶她，我們可以幫你。如果不這麼做的話，你不但會失去工作，還要吃牢飯」。

The Guardian 發佈於 2021年3月4日 星期四

鮑德1日的另一場聽證會也因此案受到關注。據悉，他質疑夫妻之間的性行為是否可被視為「性侵」，「丈夫也許是個粗魯的人，但你可以把已婚夫妻之間的性交稱為性侵嗎？」

女權團體在連署書中表示，女學生飽受折磨，甚至一度想要輕生。但是，鮑德的言論等同於「譴責」受害者，使得丈夫「任何形式的性、肢體和精神暴力被合法化，也讓印度女性在婚姻中面臨多年折磨，卻無法獲得法律追索權（legal recourse）的情況正常化」。

▲印度北方邦哈特拉斯（Hathras）一名出身賤民階級（Dalit）的19歲少女遭4名高階種姓男子輪暴致死。各地民眾發起示威。圖為加爾各答的抗議情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度針對女性與孩童的性暴力氾濫猖獗，多次引爆民眾示威。圖為加爾各答某次抗議情況。（圖／達志影像／美聯社）

鮑德目前尚未回應。值得注意的是，他的前任者戈戈伊（Ranjan Gogoi）也曾涉入性侵風波。他在印度#MeToo運動中被前職員指控性侵， 但經歷2019年的內部調查後擺脫罪名，引發一波抗議浪潮。

印度針對女性與孩童的性暴力氾濫猖獗，儘管2012年新德里公車輪暴案引發國際關注，當局也已經實施相關改革，但性犯罪率仍居高不下，不時爆發震驚全國的事件。此外，法官、警方時常被爆料提出「妥協方案」（compromise solutions），也就是鼓勵性侵受害者與加害者結婚，或被指控性別歧視。

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