▲印度參謀長開嗆，印度挫敗「好戰中國」的邪惡企圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）日前在一個網路研討會上表示，好戰的中國將繼續尋求在印度周邊與印度洋國家的統治地位，「我們挫敗了他們的邪惡企圖」往後應該要透過一連傳的軍事改革措施，因應這樣的情勢變化。

根據《印度時報》（Times of India）報導，拉瓦特在4日在「塞康德拉巴德」

國防管理學院（CDM）組織表示，2020是有趣的一年，全世界都在與新冠疫情對抗，上百萬人因此失去生命，「我們還要在北方的邊境，堅決抵抗好戰的鄰國，挫敗了他們的邪惡企圖」。

▲印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）。（圖／達志影像／美聯社）



拉瓦特認為，現在軍事改革比以往都還要更重要，建立起類似統一戰區司令部的的措施，將自身轉化成為綜合性的作戰單位，因應來自中國與巴基斯坦的威脅與挑戰，

拉瓦特強調，「未來，中國將繼續堅持自己的立場，尋求在印度周邊國家和環印度洋地區確立統治地位」，所以需要採取一些重要步驟包括確定國家安全戰略、更高級別的國防戰略指導、更高級別國防和作戰機構所需的結構改革。

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