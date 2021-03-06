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正妹勇闖「藍可兒死亡酒店」手機狂響　目睹詭影現身！她狂奔逃出

▲▼網紅史塔爾（Kris Star）日前與好友勇闖賽西爾「死亡酒店」，重回藍可兒懸案現場。（圖／翻攝自YouTube／Kris Star）

▲美國網紅史塔爾（Kris Star）日前與好友勇闖「死亡酒店」，重回藍可兒懸案現場。（圖／翻攝自YouTube／Kris Star）

記者張寧倢／編譯

加拿大籍港人藍可兒（Elisa Lam）於2013年離奇陳屍洛杉磯賽西爾酒店（Cecil Hotel）頂樓水塔，電梯監視器拍下的最後身影中，她一連串的詭異舉止更是令人發毛。而美國正妹網紅竟然和好友勇闖「死亡酒店」拍攝Vlog，當他們踏進藍可兒曾住的506號房時，手機竟自動唸出「藍可兒」的名字，嚇壞一票網友。

▲▼關於藍可兒的離世至今仍疑點重重。（圖／翻攝自YouTube／Kris Star）

▲關於藍可兒的離世至今仍疑點重重。（圖／翻攝自YouTube／Kris Star）

根據美國《MEAWW》網站報導，擁有近25萬粉絲追蹤的美國YouTube、TikTok網紅史塔爾（Kris Star）日前與好友勇闖賽西爾「死亡酒店」，不僅前往藍可兒曾住過的506號房，連她生前被認為「像在招魂」的4分鐘詭異畫面的那台電梯，史塔爾也帶著相機「親自試乘」，不料卻發生一連串讓人發毛的現象，讓觀看影片的網友紛紛留言稱，「藍可兒的靈魂應該還在。」

▲▼網紅史塔爾（Kris Star）日前與好友勇闖賽西爾「死亡酒店」，重回藍可兒懸案現場。（圖／翻攝自YouTube／Kris Star）

▲史塔爾與好友在賽西爾酒店遭遇許多奇異現象。（圖／翻攝自YouTube／Kris Star）

史塔爾在影片中使用一款聲稱可以與靈界溝通的APP「鬼故事盒」（Spirit Story Box），試圖透過無線電播與超自然靈體交流。據報導，這款APP也是國外「獵鬼者」（ghost hunters）的愛用軟體。然而，令人震驚的是，當史塔爾踏入506號房時，APP竟然自動唸出藍可兒的名字「Elisa Lam」，還說「太糟糕了」、「我們真的沒有殺她」等語句。

@itskrisstar

‘elisa lam’ heard on camera INSIDE cecil hotel! link in bio for full video  @joeyofficial25 @coreyscherer @jakewebber9 ##cecilhotel ##elisalam

 Batman - LPB Poody

當史塔爾要前往事發電梯時，電梯的門竟然自動打開，與當時藍可兒在電梯中被拍到，從頭到尾沒有按過開門鍵，但電梯門仍維持開啟從未關閉的現象不謀而合，此外，影片也傳出背景噪音，據史塔爾說法，那像是電梯開、關門的聲音。最後，一行人在即將離開酒店前，竟然還看到人影飄過，讓史塔爾立刻狂奔而逃。

@itskrisstar

elevator near elisa lam’s room inside cecil hotel continuously goes off by itself@joeyofficial25 ##elisalam ##cecilhotel ##ghosts

 original sound - Krisstar

報導指出，賽西爾酒店在被房地產開發商收購之後，於2017年關閉且將進行大規模翻修，而史塔爾澄清自己在事前已獲得使用授權，才能進入拍攝。她在YouTube、TikTok分別上傳多支影片，吸引數萬網友觀看，酒店中發生的奇異現象也讓大家留言直呼，「賽西爾酒店太可怕了」、「妳真的好勇敢」、「藍可兒搭的是裡面放了椅子的那台電梯」、「有人跟我一樣聽到嗡嗡聲嗎？」、「希望她安息」。

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