　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

研發投入年增「7%以上」　陸十四五規劃拼科技自主

▲▼中國計畫研製屬於自己的芯片。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲大陸十四五規劃力推科技創新。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議5次召開，已曝光的《第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要草案》內文中，揭露大陸將確保全社會研發經費投入年均增長7%以上，高於十三五時期，瞄準發展積體電路、人工智能、量子訊息、生命健康等前沿領域，攻關醫藥和醫療設備、關鍵零組件等的核心技術。

事實上，受新冠疫情和近年美中科技戰影響，大陸國家領導人屢次提到，要解決關鍵技術「卡脖子」問題、科技自主。因此綱要草案中提到，要堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國。

▲▼半導體,研究,晶片。（圖／視覺中國）

▲大陸十四五規劃和2035年遠景目標，均提到科技自主的重要性。（圖／視覺中國）

草案全文共涵蓋19篇、65個章節，包括堅持創新驅動發展、加快發展現代產業體系、形成強大國內市場、建設數字中國、完善新型城鎮化戰略、優化區域經濟布局、提升文化軟實力、綠色發展、對外開放、提升國民素質、國防和軍隊現代化、推進祖國統一等。

經濟社會發展主要目標上，大陸官方擘劃十四五時期，全社會研發經費投入年均增長7%以上，強度高於十三五，常住人口城鎮化率提高到65%、現代化經濟體系建設取得重大進展。還有單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%，森林覆蓋率提高到24.1%，城鎮調查失業率控制在5.5%以內等。

在強化國家戰略科技力量的重要章節，草案提出聚焦量子聚焦量子訊息、光子與微納電子、網路通信、人工智能、生物醫藥、現代能源系統等重大創新領域，組建一批國家實驗室、重組國家重點實驗室，形成結高效的體系。

在事關「國家安全和發展全局」的基礎核心領域，瞄准人工智能、量子訊息、積體電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域；攻關新發突發傳染病和生物安全風險防控、醫藥和醫療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料、油氣勘探開發等領域關鍵核心技術。提出鼓勵基礎研發經費投入佔比8%以上，完善人才支持，於北京、上海、粵港澳大灣區等形成國際科創中心。

在打造製造強國、製造業核心競爭力提升方面，大陸官方點名高端新材料、重大技術裝備、智能製造與機器人技術、航空發動機及燃氣輪機、北斗產業化應用、新能源汽車和智能（網聯）汽車、高端醫療裝備和創新藥、農業機械裝備等，並對發展戰略性新興產業、交通強國建設、新基建等做出部署。

《澎湃新聞》評論，以往僵化的體制要改革，固化的利益格局要打破，惟有克服了這些弱項，才能實現關鍵核心技術自主，突破一系列「卡脖子」技術。評論指，對一個後發國家而言，堅持創新驅動發展，完善創新制度體系，具有至關重要的意義和價值。

大陸的第十四個五年規劃（2021年到2025年）和2035年遠景目標，用以擘畫未來5年和到2035年之前的發展方向，自去年五中全會提出建議並審議後，草案正於本次人大會議期間提請審議，待11日閉幕會表決通過後由中央推進實施。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
42歲林韋君練出魔鬼身材　認了分手曝感情狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

研發投入年增「7%以上」　陸十四五規劃拼科技自主

李克強工作報告涉台三看點　強化促統「操之在己」

女子獨自挺孕肚到院產檢！見丈夫「陪人來體檢」秒淚崩

媳婦突然1天洗5次澡…外出包藏內褲！她一問大罵兒子：畜生

43歲果農靠直播走紅！　7門網課霸榜賺510萬元

陸委會批「愛國者治港」是話術　國台辦回應

港選舉辦法將修改　胡錫進：美國搞雙標「只許自己放火」

搬出「鄧小平時期」作證！　林鄭月娥：「愛國者治港」刻不容緩　

弟弟暗藏「記仇本」寫下親姐惡行意外被發現　每頁都喊「我忍了」

揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

KTV唱嗨「歌本+外套」組醒獅團　踩桌子當跳樁...友狂搖鈴鼓助興

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

研發投入年增「7%以上」　陸十四五規劃拼科技自主

李克強工作報告涉台三看點　強化促統「操之在己」

女子獨自挺孕肚到院產檢！見丈夫「陪人來體檢」秒淚崩

媳婦突然1天洗5次澡…外出包藏內褲！她一問大罵兒子：畜生

43歲果農靠直播走紅！　7門網課霸榜賺510萬元

陸委會批「愛國者治港」是話術　國台辦回應

港選舉辦法將修改　胡錫進：美國搞雙標「只許自己放火」

搬出「鄧小平時期」作證！　林鄭月娥：「愛國者治港」刻不容緩　

弟弟暗藏「記仇本」寫下親姐惡行意外被發現　每頁都喊「我忍了」

揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

研發投入年增「7%以上」　陸十四五規劃拼科技自主

李克強工作報告涉台三看點　強化促統「操之在己」

台南廢墟探險一半！真撞見白骨骷顱屍　2.6萬人半夜看傻…鼻酸了

駐日美軍2月假想「出事」在釣魚台操練　因天氣惡劣中止

廂型車詭插一顆「神秘金屬球」！他傻眼：這台很兇　內行網友解答

「歷史系」畢業可以幹嘛？　網刷一排：當副總統啊！

妹妹婚禮超狂！「整條魚子」比東坡肉大　萬人讚爆：南部才有

日本紀念311大地震　福原愛宣傳影片遭刪　主辦單位回應了！

網傳日本摔角傳奇豬木過世　霸氣PO「戰鬥片」闢謠300萬網友哭爆

《情緒勒索》心理師周慕姿新作！「過度努力」是種自我傷害與耗損

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

大陸熱門新聞

媳婦1天洗5次澡！婆婆一問大罵兒子：畜生

弟弟暗藏記仇本　每頁都喊「我忍了」

女子獨自到院產檢！見丈夫陪別人體檢

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

小五童撿百萬！ 失主拒領：不缺

閨蜜同天產子！一句話洩綠帽慘案

車禍站斷腿區　下一秒6人全撞飛

解放軍之謎　張競：軍費預算透明、決算神秘

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

43歲果農開7網課　霸榜賺510萬元

6歲萌童器捐救5人！媽媽最後懇求含淚送別

Avatarify爆紅7天！大陸火速封殺

更多熱門

相關新聞

李克強報告涉台三看點　強化主導性

李克強報告涉台三看點　強化主導性

大陸國務院總理李克強5日做2021年度政府工作報告，涉台內容共108字，重申一中和九二共識，推進統一。學者分析，從描述方式較往年的三點變化來看，大陸可能因應台灣內部民情改變，進一步強化對台促統、兩岸交流「操之在己」，亦可能在今年推出更多實質性措施，遏止台獨。

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

解放軍之謎　張競：軍費預算透明、決算神秘

解放軍之謎　張競：軍費預算透明、決算神秘

董建華北京人大會場跌倒　林鄭月娥慰問

董建華北京人大會場跌倒　林鄭月娥慰問

改香港基本法　北京：優化特首產生

改香港基本法　北京：優化特首產生

關鍵字：

2021兩會2021大陸兩會兩會人大十四五規劃2035年遠景目標科創研發投入

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

莊凌芸墜樓猝逝　「姐姐」宇珊心碎曝私訊內容

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

莊凌芸輕生…《聲林》選手黑畫面陷哀慟

莊凌芸墜樓身亡　3個月前才說「認同自願安樂死」

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面