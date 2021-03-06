研發投入年增「7%以上」　陸十四五規劃拼科技自主

▲大陸十四五規劃力推科技創新。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議5次召開，已曝光的《第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要草案》內文中，揭露大陸將確保全社會研發經費投入年均增長7%以上，高於十三五時期，瞄準發展積體電路、人工智能、量子訊息、生命健康等前沿領域，攻關醫藥和醫療設備、關鍵零組件等的核心技術。

事實上，受新冠疫情和近年美中科技戰影響，大陸國家領導人屢次提到，要解決關鍵技術「卡脖子」問題、科技自主。因此綱要草案中提到，要堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國。

▲大陸十四五規劃和2035年遠景目標，均提到科技自主的重要性。（圖／視覺中國）

草案全文共涵蓋19篇、65個章節，包括堅持創新驅動發展、加快發展現代產業體系、形成強大國內市場、建設數字中國、完善新型城鎮化戰略、優化區域經濟布局、提升文化軟實力、綠色發展、對外開放、提升國民素質、國防和軍隊現代化、推進祖國統一等。

經濟社會發展主要目標上，大陸官方擘劃十四五時期，全社會研發經費投入年均增長7%以上，強度高於十三五，常住人口城鎮化率提高到65%、現代化經濟體系建設取得重大進展。還有單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%，森林覆蓋率提高到24.1%，城鎮調查失業率控制在5.5%以內等。

在強化國家戰略科技力量的重要章節，草案提出聚焦量子聚焦量子訊息、光子與微納電子、網路通信、人工智能、生物醫藥、現代能源系統等重大創新領域，組建一批國家實驗室、重組國家重點實驗室，形成結高效的體系。

在事關「國家安全和發展全局」的基礎核心領域，瞄准人工智能、量子訊息、積體電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域；攻關新發突發傳染病和生物安全風險防控、醫藥和醫療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料、油氣勘探開發等領域關鍵核心技術。提出鼓勵基礎研發經費投入佔比8%以上，完善人才支持，於北京、上海、粵港澳大灣區等形成國際科創中心。

在打造製造強國、製造業核心競爭力提升方面，大陸官方點名高端新材料、重大技術裝備、智能製造與機器人技術、航空發動機及燃氣輪機、北斗產業化應用、新能源汽車和智能（網聯）汽車、高端醫療裝備和創新藥、農業機械裝備等，並對發展戰略性新興產業、交通強國建設、新基建等做出部署。

《澎湃新聞》評論，以往僵化的體制要改革，固化的利益格局要打破，惟有克服了這些弱項，才能實現關鍵核心技術自主，突破一系列「卡脖子」技術。評論指，對一個後發國家而言，堅持創新驅動發展，完善創新制度體系，具有至關重要的意義和價值。

大陸的第十四個五年規劃（2021年到2025年）和2035年遠景目標，用以擘畫未來5年和到2035年之前的發展方向，自去年五中全會提出建議並審議後，草案正於本次人大會議期間提請審議，待11日閉幕會表決通過後由中央推進實施。

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