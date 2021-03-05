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陸委會批「愛國者治港」是話術　國台辦回應

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

▲大陸全國人大十三屆四次會議召開，香港街頭大螢幕播放李克強發表政府工作報告時的畫面。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

面對北京出手修改香港選制，陸委會抨擊此舉打壓民主自由，也讓台灣民眾更加提高警覺。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日傍晚回應說，民進黨當局慣於惡意操弄香港事務，亂港謀獨，用心險惡，不會得逞。

大陸全國「兩會」近日召開，除全國政協工作報告將「愛國者治港」理念寫入外，全國人大也將審議有關完善香港選舉制度的議案，將涉及修改《香港基本法》附件一、二，有關特首產生、立法會議員產生的內容，並將對立法會議員等參選人進行資格審查。

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

▲北京出手修改香港選制，涉及特首產生的選委會，以及立法會席次、參選人資格等。圖為前香港眾志祕書長黃之鋒在反修例示威期間前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

大陸全國人大副委員長王晨說明，香港特區選舉制度應當符合「一國兩制」方針，確保「愛國者治港」，有利於維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定。他還說，香港回歸以來，國家始終堅持全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

陸委會對此表示，中共一方面宣稱「港人治港」，一方面又將其概念限縮為「愛國者治港」，並藉改變選制、政治檢控黨同伐異，以達其「愛黨者治港」之真實目的。其政治話術、宣傳語言，無法掩蓋打壓民主自由的所作所為，也讓台灣民眾更加提高警覺，不會輕易落入中共對台哄騙圈套。

朱鳳蓮回應稱，完善香港選舉制度，是為全面準確貫徹一國兩制方針，全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。民進黨當局慣於惡意操弄香港事務，亂港謀「獨」，用心險惡，不會得逞。

接下來，大陸全國人大將於3月9日，由代表小組會議審議關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案修改稿；3月11日閉幕會上，表決全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案。

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