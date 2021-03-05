揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

▲解放軍長年安排陸海空演習。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

大陸全國人大十三屆四次會議今（5日）開幕，會上審議的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》首次完整曝光。其中，第十六篇的56、57章清楚揭露，解放軍未來五年軍事國防的重點計畫。對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，大陸未來對於自己生產軍備進入國際市場很有信心，量子科技是發展重點。反倒是，2020年中共國防預算100%支出讓人不可思議，充分顯示「解放軍預算很透明，決算神秘的特性。」

▲大陸今年預算報告內容相較過去親民。（圖／翻攝 2020年中央和地方預算執行情況報告）

首先檢視大陸今（5日）公佈2020年中央和地方預算執行情況，張競表示，今年的預算工作報告長達100頁，擺脫過去生硬文字敘述，宣導政令、解釋政策文件圖表非常清楚。從第94頁開始還有名詞解釋，附上幾十頁活潑圖表，相關統計數字也很周全，大陸民眾可一目瞭然，施政透明度應該給予肯定，唯獨國防支出依舊神秘。

▲ 2020年大陸國防支出完成預算的100%。（圖／翻攝 大陸2020年中央和地方預算執行情況報告）

長期以來，外界認為解放軍經費開銷是「國中之國」。實際數據顯示，大陸公布去年的國防支出是12679.92億元人民幣，完成預算的100%，即使去年受疫情影響，解放軍依然完美支出。張競分析，「軍費預算100%支出，真的是一件非常不可思議事情。」

實際來看大陸其他預算支出，舉例，一般服務支出完成預算的100.8%（包含海關防控新冠疫情增加）、外交支出完成預算的94.7%、教育支出完成預算98.5%，所有預算支出都有小數點，唯獨軍費花費100%，一毛錢都沒浪費。

張競進一步說，大陸國防預算是透明，決算始終神秘，還有「定額包幹」概念。也就是中央撥下來一筆經費，多的不退，少的不補，因此，才會出現100%精準支出數據。實際檢視，這幾年解放軍支出確實花在重點研發項目，從今年「十四五」規劃可看出。

▲大陸「十四五」規劃針對國防部分，希望朝向「富國強兵、軍民融合」。（圖／路透社）

今年公布的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》內容，第十六篇針對軍事國防未來五年發展規劃，從標題來看，希望朝向「富國強兵、軍民融合」前進。對此，張競分析，第56章重點「真正理想落實軍民融合。」希望透過軍隊建設的國防需求，帶動軍工產業發展，再結合民間工業體系，真正落實「軍民融合」的戰略目標。

張競進一步說，「十四五」規劃第57章則是列出幾項特殊重點科技，強調深化軍民科技協同創新，加強海洋、空、網絡空間、生物、新能源、人工智能、量子科技等軍民統籌發展，推動軍地科研設施資源共享，推進軍地科研成果雙向轉化應用和重點產業發展。

▲未來解放軍準備「推進武器裝備市場准入」，展現進軍國際軍備雄心。（圖／路透社）

其中，奈米科技、量子通訊是各國積極發展現代軍武。張競指出，量子砲就是奈米科技非常重要代表，近年大陸在量子技術上也做得不錯。未來五年，希望朝向貫徹軍民科技、相互交流資源，一方面支持國防建設，又能夠帶動民生經濟的發展。

最後，張競點出「十四五」規劃第57章還有一個「隱藏」重點，未來解放軍準備「推進武器裝備市場准入」，充分展現自信心。去年七月，大陸常駐聯合國代表張軍向聯合國秘書長古特雷斯交存大陸關於《武器貿易條約》加入書，同時通過《出口管制法》，這個法和軍品外銷有十分嚴密關聯。換言之，大陸未來將美國視為競爭目標，展現打入國際軍備市場的雄心。