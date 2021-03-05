《香港基本法》改定了！　北京：完善選制、優化特首產生

▲北京將於本屆全國人大會議，修改涉及選舉制度的香港基本法附件內容。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大會議5日召開前夕，無預警宣布增加審議有關「香港特別行政區選舉制度」的議案，被視為繼去年《港版國安法》上路後，北京再次對香港自治出手。對此，大陸全國人大委會副委員長王晨5日說明，總體思路將調整和優化香港特首選委會的規模、組成和產生辦法。

王晨還在全國人大會議開幕典禮上提到，為保持制度連續性，將會只修改基本法附件一和二，不會修改基本法正文，由中央以決定加立法的方式，分部推行。

▲去年的大陸十三屆全國人大會議上，以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

根據《香港基本法》全文，涉及選舉制度的內容正是在附件一、附件二，分別為香港特別行政區行政長官的產生辦法，和香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序。

王晨表示，完善香港特區選舉制度的總體思路是，以對選委會重新構建及增加賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能。

王晨又指，在全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，同有關方面及早啟動相關修例程序，在經修訂的附件一及附件二依法公布實行的同時，原有的附件一及附件二會廢止。

他說，要透過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，亦要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。





▲香港反修例示威活動，爆發多次衝突抗爭，被中共視為亂港行為 。（圖／記者黃彥傑攝）

談到完善香港選舉制度的原因，王晨說，近幾年特別是2019年香港發生反修例風波以來，反中亂港勢力與本土激進分離勢力公然鼓吹「港獨」等主張，通過特區選舉平台，立法會和區議會議事平台或公職人員身分，肆無忌憚從事反中亂港活動。

他還稱，一些外國和境外勢力，通過立法和行政等方式，公然干預香港事務，明目張膽為香港反中亂港勢力提供保護傘。王晨認為，香港社會出現的一些亂象表明，香港特區的選舉制度存在明顯的漏洞和缺陷，有必要完善。

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