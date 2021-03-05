戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

▲美國研究發現，戴黑色口罩可以給人安全感。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

目前國內口罩不僅供應穩定，市面上更有眾多色彩、花色，甚至是特殊款可以挑選，防疫的同時還能搭配穿著戴出時尚感，跳脫以往對於口罩大多是淺藍、淺綠等傳統款式的印象。雖然口罩越出越繽紛，但是戴哪種顏色才可以給人安全感，根據美國南佛羅里達大學姆馬商學院研究發現，答案竟然是單調乏味的黑色。

由教授科巴納古（Cihan Cobanoglu）主持的這項研究，團隊透過分工平台Amazon Mechanical Turk，針對全美4,500名受訪者進行調查，除要求他們戴上口罩並拍攝下來，也讓他們看其他人佩戴不同口罩的照片，最後再根據「禮貌」、「魅力」、「焦慮」、「信任」4個項目作評分。

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雖然很多人抱怨戴口罩不好看，也看不到笑容，研究卻指出，戴口罩不會使人更帥或更醜，而且不管戴不戴，人們根本不在乎，因為有魅力的人還是會吸引人。從評分來看，雖然黑白兩色口罩的分數略高一些，但在多數情況下，無論戴哪種款式、顏色，對魅力影響差異不大。

另經統計發現，在信任度或安全感方面，黑、白口罩明顯勝出，兩色之間沒有太多差別，但黑色得分稍高一些，白色排名第二。至於戴黑色口罩為什麼特別有安全感？科巴納古說，黑色讓人覺得有牢固且密不透風的感覺，因此黑色口罩感覺起來密合度、防疫力也最好，白色口罩則是被認為感覺起來就很乾淨。