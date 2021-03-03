全台首創「職棒藥獅日」盛大舉辦　黃偉哲感謝藥師祝福統一獅連霸

▲統一7-ELEVEn獅與台南市藥師公會攜手合作，首創「職棒藥獅日」舉辦精彩活動，市長黃偉哲親自予以祝福，及感謝藥師在防疫戰中功不可沒的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勇奪隊史第10座總冠軍的統一7-ELEVEn獅宣布新球季開幕戰將於3月13日開打迎戰中信兄弟隊，14日與台南市藥師公會攜手合作，首創「職棒藥獅日」舉辦精彩活動。

現場提供到場觀賽的熱情球迷用藥諮詢服務，球迷更可參加場外遊戲，獲得限量紀念版「藥師&統一獅」聯名口罩，台南市長黃偉哲3日來到台南市立棒球場親自予以祝福，及感謝藥師在防疫戰中功不可沒的付出。

市長黃偉哲表示，回顧COVID-19疫情迄今，台南成功守住防疫戰，自去年初藥師加入防疫超前部署，一同協助口罩實名制販售政策，不但使市民在防疫期間安心購買口罩穩定民心，社區藥局亦提供處方領藥，降低民眾進出醫療院所的感染風險，他也祝福在「藥獅相挺」之下，統一7-ELEVEn獅新球季戰力有如台灣堅強的防疫實力，再拚總冠軍連霸。黃偉哲也開心向大家預告，感謝統一7-ELEVEn獅及各界的支持，台南市立棒球場全新大螢幕將於5月施工，未來讓大家觀賞球賽更過癮。

立法委員林宜瑾表示，與他賭輸球賽的立法委員洪孟楷要請大家吃雞排，3月13日開幕賽歡迎大家一起來！

台南市藥師公會理事長吳振名表示，全國逾6千家藥局、1萬多名藥師與民眾一同抵禦COVID-19疫情來襲，民眾也因此次疫情對藥師在醫事體系中的了解更加深入，藥師長期以來積極參與公共衛生領域，教育社區民眾正確用藥、反毒宣導、為弱勢族群送藥到府、長照藥事服務、失智友善協助及協助糖尿病患者的社區照護皆是藥師專業的貼心服務。

2021年度適逢中華職棒滿32年，聯盟以「UNITED FOR BASEBALL」為全新賽季的口號，希望持續團結一心，創造更多的可能性；在台南市藥師公會理事長吳振名和立委林宜瑾的共同努力下，首度與中華職棒總冠軍隊伍統一7-ELEVEn獅攜手，開創嶄新的藥師節活動「職棒藥獅日」，團結稱霸中華職棒，也團結防疫。

此外，台南市藥師公會限量製作「統一獅聯名口罩」，將贈予統一獅教練團、選手及進場觀賽的球迷，推廣防疫安心觀賞職棒活動，也歡迎大小朋友熱情參與場外遊戲，學習正確用藥知識，獲得限量聯名口罩，齊力「罩護府城，健康連冠」！

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