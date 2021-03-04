春天來了！換上櫻花口罩浪漫一波　「女神」加持宮廟款準備起來迎遶境

▲MIT口罩紛紛推出櫻花風口罩，戴起來多了一股春天氣息。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在疫情完全解除之前，口罩仍是外出必備的配件之一，在春天來報到的季節，口罩跟著換季戴，像是浪漫唯美的櫻花風口罩、療癒可愛的「豆卡頻道DOCA」星星款醫療口罩，防疫出門又可以美美的或是大方賣萌。另外，還有「女神」加持過的宮廟款口罩，推薦給有計劃參加大甲媽祖遶境進香活動的信眾。

隨著櫻花季到來，充滿初春氣息的造型口罩格外吸引目光，momo購物網臨蒐羅了多款能展現春天時尚風采的口罩，像是佈滿日系昭和櫻花的MIT「愛貝恩」櫻花系列雙鋼印成人醫用口罩、柔粉色系的「Haiggia 海淨亞」繽紛櫻花三層防護口罩、「文賀生技」春天花會開系列和風之櫻，以及鮮豔色調的「聚泰聚隆」櫻葉紅花醫療口罩，最適合戴著去賞櫻，迎接春神。

喜歡卡通可愛風格的人，豆卡頻道的茶包、八寶和飯丸三隻萌寵這次在口罩上賣萌登場，搭配上星星圖案與活潑可愛的黃色調，整個萌度爆表，佩戴起來讓人不自覺擁有好心情。豆卡頻道醫療用口罩強調由MIT製造，採用優質舒適熱風熱不織布全塑鼻樑壓條，並利用新式的四折設計，提升整體舒適度，耳繩設計也減少耳朵的壓力，分別有10入吊掛盒款、20入平放/吊掛兩用款可選擇，將於3/15 10:00在PChome 24h購物開賣。

▲療癒又可愛的「豆卡頻道DOCA」星星款醫療口罩。（圖／業者提供）

▲CS凱馺國際與大甲媽祖鎮瀾宮合作推出聯名款口罩。（圖／翻攝自東森購物網）

口罩款式花樣眾多，其中還有宮廟系可以挑選，尤其一年一度大甲媽遶境活動，經過擲筊請示媽祖後，將於國曆4月9日（農曆2/29）11時5分起駕，針對有進香打算的信徒，正好可以把「女神」加持過的口罩戴起來最應景。摩戴舒、CS凱馺國際與大甲鎮瀾宮聯名合作，分別推出印有「鎮瀾宮」字樣、超萌Q版媽祖圖案的紅白2色開運口罩禮盒組，一組2盒共100片，還附送平安符；以及媽祖綠、招財牛、紅元寶等多色可選的三層雙鋼印醫用口罩，讓你有戴有保庇，平安好運一整年。目前在東森購物網都可買到。