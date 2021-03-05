【廣編】賀寶芙3／6華山健康活躍挑戰決賽　特邀文姿云分享秘訣

▲賀寶芙將於3/6（六）下午在華山劇場舉辦第三屆90天健康活躍挑戰賽決賽。



圖、文／賀寶芙提供

2021年，根據掌握全球消費者市場數據與分析並被各大企業信賴的市場策略調查領導者－歐睿國際（Euromonitor）在2021年消費保健報告中，認證賀寶芙為全球第一大體重管理及健康品牌！

賀寶芙秉持著業界最高的研發與製造標準生產產品，全球每天約喝掉480多萬杯賀寶芙奶昔，協助人們達到體重管理及健康活躍生活的目標！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「從種子到產品」是賀寶芙對於產品生產流程的把關，賀寶芙擁有永續經營的農場、不斷開發新的萃取技術、以及先進的生產方式與嚴格品質管制，自原物料的播種、耕作、收成，歷經5輪的測試、14個環節的品質控管，在確認符合cGMP與賀寶芙的標準之後，才將產品送到民眾的手上。賀寶芙產品已連續多年榮獲SNQ國家品質標章肯定，今年來到18項產品認證！

賀寶芙將於3/6（六）下午在華山劇場舉辦第三屆90天健康活躍挑戰賽決賽，透過80%營養+20%運動大大翻轉10位男女入圍者人生，勇敢SHOW出蛻變自信！現場更有眾多試吃試飲攤位，包含賀寶芙奶昔雞蛋糕與活力發泡錠，可透過互動小遊戲了解賀寶芙並獲得精美小禮，賀寶芙營養師也會在現場傳達營養知識，教導正確的健康觀念。活動當天世界排名第二的空手道小清新文姿云亦將蒞臨現場分享她為東京奧運做準備時是怎麼補充營養的，支持她的粉絲絕不能錯過！