妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

▲杭州一名李女士（化名）因情緒過激，雙手痙攣如同「雞爪」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

住在杭州建德的李女士（化名）近日和丈夫大吵一架後，發現自己的雙手手指痙攣，貌似「雞爪」般且呼吸急促到說不出話，被緊急送至醫院診治。接診醫生看到如此症狀表示，「妳是氣到中毒了！」據了解，這種症狀叫做「過度通氣綜合症」，也叫呼吸性鹼中毒，常因情緒過激而引起。

▲醫師示範如何緩解「過度通氣綜合症」。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎拜新聞》報導，李女士因家中瑣事與丈夫爆發了激烈爭吵，丈夫甚至摔門而出。然而，獨自在家的李女士越想越生氣，呼吸便不自覺地變得急促，當她準備去鎖門時，突然感覺自己手腳麻木不聽使喚，行動也越發困難，隨後雙手不停顫抖，更嚴重的是，手指還發生痙攣變成雞爪樣，無法自主伸縮。

李女士到院後，接診的游世明醫生表示，大多數人認為這種情況是怒火攻心，但其實李女士是典型的「過度通氣綜合症」。游世明提到，這症狀是各種原因導致快速呼吸、拼命喘氣，進而出現體內二氧化碳不斷被呼出，最終排出過多，使血液中二氧化碳濃度降低，導致低碳酸血症，血液PH值升高呈鹼性，引發臨床綜合症狀，「醫學上將其稱為呼吸性鹼中毒。」

游世明強調，緩解方法其實很簡單，可以找個袋子，或用手蓋住口鼻，讓呼出的二氧化碳聚攏在固定空間內，重新吸入體內，使血液二氧化碳濃度恢復正常，「必要時，可讓患者適當鎮靜，補充電解質。」

