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水瓶留意身體！12星座「1週運勢」曝…射手犧牲自己為別人

▲▼女孩,女,忙碌。（圖／取自Pixabay）

▲12星座近期要小心臨別秋波的震盪。（圖／取自Pixabay）

辰宇力 ☆ 星象預測與12星座運勢 ☆ 2021.2.26 ~ 2021.3.5

近期星況

太陽與金星本週於雙魚座會合，獨處修身與心靈成長的需求會被凸顯。遠離城市的景點在本週末的長假期反而煩鬧，熱門賞花去處將會湧現人潮與車潮。交通狀況也容易因為機械故障或是人為疏失而受到阻礙。火星即將在3月離開金牛座，近期要小心臨別秋波的震盪。

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展望未來7日，天蠍與手足好友歡樂相聚。金牛在週末開心玩樂。天秤玩到晚，睡到飽。白羊有緊湊豐富的假期規劃。摩羯有期待已久的旅遊。雙子需要配合家人的安排。獅子吃飽喝足增體重。處女有機會做好自己期待的計畫。射手要犧牲假期忙別人的工作。水瓶注意身體健康。雙魚要努力加班。巨蟹無法宅在家裡。

一週星情氣候名詞解析

晴：開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
晴時多雲：大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
陰：有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
雨：可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
暴雨：很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。

12星座一週星情氣候

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♈️ #白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 藍、綠

2/26 (FRI): 晴 Sunny
2/27 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/28 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/1 (MON): 陰 Cloudy
3/2 (TUE): 陰 Cloudy
3/3 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/4 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/5 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♉️ #金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

2/26 (FRI): 雨 Rain
2/27 (SAT): 晴 Sunny
2/28 (SUN): 晴 Sunny
3/1 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/2 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/3 (WED): 陰 Cloudy
3/4 (THU): 暴雨 Heavy Rain
3/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♊️ #雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 紅紫、黃

2/26 (FRI): 晴 Sunny
2/27 (SAT): 雨 Rain
2/28 (SUN): 雨 Rain
3/1 (MON): 晴 Sunny
3/2 (TUE): 晴 Sunny
3/3 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/4 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♋️ #巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 黃、藍

2/26 (FRI): 晴 Sunny
2/27 (SAT): 晴 Sunny
2/28 (SUN): 晴 Sunny
3/1 (MON): 雨 Rain
3/2 (TUE): 雨 Rain
3/3 (WED): 晴 Sunny
3/4 (THU): 晴 Sunny
3/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♌️ #獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

2/26 (FRI): 陰 Cloudy
2/27 (SAT): 晴 Sunny
2/28 (SUN): 晴 Sunny
3/1 (MON): 晴 Sunny
3/2 (TUE): 晴 Sunny
3/3 (WED): 雨 Rain
3/4 (THU): 暴雨 Heavy Rain
3/5 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♍️ #處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

2/26 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/27 (SAT): 陰 Cloudy
2/28 (SUN): 陰 Cloudy
3/1 (MON): 晴 Sunny
3/2 (TUE): 晴 Sunny
3/3 (WED): 晴 Sunny
3/4 (THU): 晴 Sunny
3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♎️ #天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 紫、淺海綠

2/26 (FRI): 晴 Sunny
2/27 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/28 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/1 (MON): 陰 Cloudy
3/2 (TUE): 陰 Cloudy
3/3 (WED): 晴 Sunny
3/4 (THU): 晴 Sunny
3/5 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♏️ #天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

2/26 (FRI): 雨 Rain
2/27 (SAT): 晴 Sunny
2/28 (SUN): 晴 Sunny
3/1 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/2 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/3 (WED): 陰 Cloudy
3/4 (THU): 暴雨 Heavy Rain
3/5 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♐️ #射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 綠、黃

2/26 (FRI): 晴 Sunny
2/27 (SAT): 雨 Rain
2/28 (SUN): 雨 Rain
3/1 (MON): 晴 Sunny
3/2 (TUE): 晴 Sunny
3/3 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/4 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♑️ #摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 藍、藍綠

2/26 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/27 (SAT): 晴 Sunny
2/28 (SUN): 晴 Sunny
3/1 (MON): 雨 Rain
3/2 (TUE): 雨 Rain
3/3 (WED): 晴 Sunny
3/4 (THU): 晴 Sunny
3/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♒️ #水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 藍、藍綠

2/26 (FRI): 陰 Cloudy
2/27 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/28 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/1 (MON): 晴 Sunny
3/2 (TUE): 晴 Sunny
3/3 (WED): 雨 Rain
3/4 (THU): 暴雨 Heavy Rain
3/5 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♓️ #雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

2/26 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/27 (SAT): 陰 Cloudy
2/28 (SUN): 陰 Cloudy
3/1 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/2 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/3 (WED): 晴 Sunny
3/4 (THU): 晴 Sunny
3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

▲▼星座專家辰宇力。（圖／辰宇力提供）

本周運勢分析作者

辰宇力老師，時尚圈御用占星師，精通星座與塔羅。師承星星王子，以準確透徹的星象分析與預測，以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁：星象專家 辰宇力

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