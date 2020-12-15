【廣編】賀寶芙2020公民健康論壇　提升國人對重大營養問題的認知

▲「賀寶芙線上健康巡迴之旅暨美國商會2020年公民健康論壇」, 鼓勵國內各個社群追求優質營養和良好的生活習慣。

圖、文／賀寶芙提供

知名全球營養領導品牌美商賀寶芙攜手台北市美國商會「零售委員會」舉辦「賀寶芙線上健康巡迴之旅暨美國商會2020年公民健康論壇」, 旨在鼓勵國內各個社群追求優質營養和良好的生活習慣。活動由臺灣肥胖醫學會（TMASO）和台灣運動營養學會（TSSN）共同主辦，吸引逾200名醫學專業人員、醫師、決策者、學術界人士和研究人員共襄盛舉。

健康論壇討論主題還將包括2020年賀寶芙優質營養迷思問卷調查的結果，該調查發現台灣98％的醫療專業人員（HCP）認可營養諮詢的重要性，而98％的受訪者則認為均衡營養「極為重要」。至少有三分之二的醫療專業人員認為，與年齡較大的族群相比，千禧世代的消費者（24-39歲）對營養知識的了解明顯較少。另外還有一個明確的跡象（接近80％）顯示，醫療專業人員要求營養公司在向大眾傳播營養知識方面扮演更重要的角色。

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台灣賀寶芙(股)公司台灣分公司 總經理暨台北市美國商會「零售委員會」共同主席陳昭良表示：「這些發現加強了我們與營養專家合作透過如賀寶芙亞太線上健康巡迴之旅這樣的平台對社會大眾進行營養教育的承諾，我們能夠透過產業論壇和講座來分享和交流獲得科學實證的營養知識 ，並支持社區中其他與營養相關的行動計劃。透過這項調查，我們能夠發現台灣普遍存在的營養迷思，可幫助醫療專業人士為其服務的病患提供更好的營養諮詢建議。」