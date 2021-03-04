處女桃花朵朵開！12星座「意氣用事帶來毀滅」…金牛有貴人袒護

▲12星座本週會面對現實的殘酷考驗。（圖／翻攝自pixabay）

辰宇力 ☆ 星象預測與12星座運勢 ☆ 2021.3.5 ~ 2021.3.12

近期星況

火星進入雙子，衝擊太陽與金星，粉紅泡泡的情愛關係面對現實的殘酷考驗。理智的分析與判斷無法有效傳播與溝通，讓意氣用事的決定帶來毀滅性的衝擊。然而這樣的凶相卻也帶來意外的好處，低調隱藏的威脅在擾動之後浮上檯面，小人也無處藏身。

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展望未來7日，天蠍有意外財運。處女桃花滿開。金牛被貴人袒護。雙魚被新手機誘惑。雙子容易路見不平。天秤影響力十足。射手從挫折中獲得補償。摩羯為了自己加班。獅子遇到失眠困擾。巨蟹被壓力追逐。水瓶在公司生悶氣。白羊有個忙碌的一週。

一週星情氣候名詞解析

晴：開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。

晴時多雲：大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。

陰：有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。

雨：可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。

暴雨：很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。

12星座一週星情氣候

♈️ #白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 紫、淺海綠

3/5 (FRI): 晴 Sunny

3/6 (SAT): 晴 Sunny

3/7 (SUN): 雨 Rain

3/8 (MON): 雨 Rain

3/9 (TUE): 雨 Rain

3/10 (WED): 晴 Sunny

3/11 (THU): 晴 Sunny

3/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♉️ #金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

3/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/7 (SUN): 晴 Sunny

3/8 (MON): 晴 Sunny

3/9 (TUE): 晴 Sunny

3/10 (WED): 雨 Rain

3/11 (THU): 雨 Rain

3/12 (FRI): 晴 Sunny

♊️ #雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

3/6 (SAT): 陰 Cloudy

3/7 (SUN): 陰 Cloudy

3/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/10 (WED): 晴 Sunny

3/11 (THU): 晴 Sunny

3/12 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♋️ #巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 天藍、紫

3/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/7 (SUN): 陰 Cloudy

3/8 (MON): 陰 Cloudy

3/9 (TUE): 陰 Cloudy

3/10 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/12 (FRI): 晴 Sunny

♌️ #獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 藍、藍綠

3/6 (SAT): 晴 Sunny

3/7 (SUN): 晴 Sunny

3/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/10 (WED): 陰 Cloudy

3/11 (THU): 陰 Cloudy

3/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♍️ #處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

3/6 (SAT): 雨 Rain

3/7 (SUN): 雨 Rain

3/8 (MON): 晴 Sunny

3/9 (TUE): 晴 Sunny

3/10 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/12 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♎️ #天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 藍、綠

3/5 (FRI): 晴 Sunny

3/6 (SAT): 晴 Sunny

3/7 (SUN): 雨 Rain

3/8 (MON): 雨 Rain

3/9 (TUE): 雨 Rain

3/10 (WED): 晴 Sunny

3/11 (THU): 晴 Sunny

3/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♏️ #天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

3/5 (FRI): 晴 Sunny

3/6 (SAT): 晴 Sunny

3/7 (SUN): 晴 Sunny

3/8 (MON): 晴 Sunny

3/9 (TUE): 晴 Sunny

3/10 (WED): 雨 Rain

3/11 (THU): 雨 Rain

3/12 (FRI): 晴 Sunny

♐️ #射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

3/6 (SAT): 陰 Cloudy

3/7 (SUN): 晴 Sunny

3/8 (MON): 晴 Sunny

3/9 (TUE): 晴 Sunny

3/10 (WED): 晴 Sunny

3/11 (THU): 晴 Sunny

3/12 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♑️ #摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 黃、藍

3/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/7 (SUN): 陰 Cloudy

3/8 (MON): 陰 Cloudy

3/9 (TUE): 陰 Cloudy

3/10 (WED): 晴 Sunny

3/11 (THU): 晴 Sunny

3/12 (FRI): 晴 Sunny

♒️ #水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

3/5 (FRI): 晴 Sunny

3/6 (SAT): 晴 Sunny

3/7 (SUN): 晴 Sunny

3/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/10 (WED): 陰 Cloudy

3/11 (THU): 陰 Cloudy

3/12 (FRI): 晴 Sunny

♓️ #雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

3/5 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

3/6 (SAT): 雨 Rain

3/7 (SUN): 雨 Rain

3/8 (MON): 晴 Sunny

3/9 (TUE): 晴 Sunny

3/10 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/12 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

本周運勢分析作者

辰宇力老師，時尚圈御用占星師，精通星座與塔羅。師承星星王子，以準確透徹的星象分析與預測，以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁：星象專家 辰宇力