費鴻泰喊話時力願尋求議題合作　邱顯智：可先從翁茂鍾案開始

記者林銘翰／台北報導

立法院8日將舉行常設委員會的召委選舉，國民黨團總召費鴻泰4日向時代力量黨團喊話，「若跟民進黨合作會變小綠，但跟國民黨不會」，雖然兩黨意識形態不同，但他願意伸出友誼的手，先尋求民生議題上的合作。對此，時代力量黨團總召邱顯智5日表示，兩黨如果要合作，可以先從國民黨支持積極處理翁茂鍾案開始。

▲國民黨團總召費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）



立法院新會期開議，8日將舉行各委員會的召委選舉，國民黨團仍有4個委員會需與台灣民眾黨團、時代力量黨團合作，才能保住召委席次。費鴻泰4日受訪時表示，國民黨團仍在與民眾黨團討論中，也向時代力量黨團喊話，願意伸出友誼的手，尋求民生議題上的合作。

對此，時代力量黨團5日上午召開「時力黨團於院會提案成立翁茂鍾案調閱委員會」記者會，說明時力黨團今天在立法院會提案，依據《立法院職權行使法》第45條規定，於立法院成立針對翁茂鍾案之調閱委員會，並呼籲朝野政黨支持，讓提案能順利通過。

▲時代力量黨團召開「時力黨團於院會提案成立翁茂鍾案調閱委員會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智表示，針對國民黨團表示要拜訪時力黨團，並在民生議題上合作，時力黨團歡迎費鴻泰來訪，但長期以來，在時力黨團強力監督的幾個議題上，例如翁茂鍾案的醜聞、居住正義、苗栗坤輿案上，都沒有看到國民黨團積極監督行政機關。

邱顯智認為，如果兩黨要合作，可以先從國民黨支持積極處理翁茂鍾案開始，時力黨團過去已經提出在司法及法制委員會成立調閱小組，以澈查司法院及法務部的涉案狀況，然而案件持續向上延燒，傳出國防部、內政部警政署也有相關涉案情事。

邱顯智說明，時力黨團今天在立法院會提案，希望依據《立法院職權行使法》第45條，成立全院的調閱委員會，希望無論是國民黨，或是民眾黨、民進黨都可以支持這個提案。

邱顯智說，對比基層司法官排隊買便當、開庭看手機都被懲戒，司法院與法務部在翁茂鍾案上的種種包庇，也讓基層法官檢察官不知做何感想，因此時力黨團呼籲，各黨的合作應從翁茂鍾案開始。

在居住正義的議題上，邱顯智表示，時代力量一直強力監督、要求央行針對房價上漲積極作為，而在央行終於提出房價信用管制措施時，費鴻泰居然痛斥央行總裁，這樣的行為完全與主流民意背道而馳。

▲國民黨團總召費鴻泰、時代力量黨團總召邱顯智。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）



時代力量黨團副總召陳椒華表示，本會期她在司法及法制委員會服務，會代表時代力量更積極監督翁茂鍾案，除了推動落實先前臨時會決議的「真相調閱專案小組」外，時代力量今天也提案成立全院「翁茂鍾案調閱委員會」。

陳椒華強調，時代力量一定要求澈查這起弊案，讓司法院、法務部、警政署、國防部等所有涉案人員公開，「杜絕弊案，讓政治更清明」是時代力量一直以來的堅持。

時代力量黨團幹事長王婉諭也說，長期以來台灣人民對司法存在不信任，針對翁茂鍾案這樣的司法弊案，如果司法院與法務部也認為重創司法信任，就更應該好好調查和說明，而不是為了避免血流成河，而用吃飯幾次或收幾件襯衫的切割方式來處理。

王婉諭指出，過去時力黨團多次要求相關機關提出資料，但往往沒有具體回應，或只得到新聞稿作為回應，因此才會依據《立法院職權行使法》第45條提案成立調查委員會，也希望最近提議要合作的國民黨團支持。

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