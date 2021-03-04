費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

▲國民黨團總召費鴻泰、時代力量黨團總召邱顯智。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

立法院8日將舉行召委選舉，國民黨團有4個委員會需要和在野黨合作，才能保住召委席次。國民黨團總召費鴻泰4日喊話時代力量，若和民進黨團合作，變小綠的下場通常會消失。對此，時代力量黨團總召邱顯智則說，「建議費總召可能要提醒一下那個一下子主張藍白合作，一下子說自己是小綠的那個黨」。

立法院有8個常設委員會，各設置2名召委，由委員互選產生。根據各黨團在委員會的席次分佈，國民黨團應可在內政、外交國防、財政、司法法制等4個委員會都拿下1席召委席次；經濟、教育文化、社福衛環、交通則要視和民眾黨、時代力量的合作情況而定。

談到與民眾黨、時代力量的協調狀況，費鴻泰4日表示表示「都在進行式」，他也向時代力量喊話，若跟民進黨合作，就會變成小綠，但跟國民黨合作不會，他在立院待17年，看到很多小綠都不見，小綠的結果就是消失，雖兩黨意識形態立場不同，但他願意「伸出友誼的手」，先尋求民生議題合作的空間。

對此，邱顯智4日在臉書表示，謝謝費鴻泰總召的關心，也歡迎來時代力量黨團坐坐聊聊交換意見，但有3點回應，首先，議題的合作交流早就在進行，舉例來說，針對警察的裝備、撫卹等議題，早就拜會過國民黨立委葉毓蘭，在交通委員會，與國民黨團的陳雪生、魯明哲、洪孟楷，在提案、質詢上，本就很許多交流互動的機會。

再者，邱顯智提到，在立法院一年，常常的感慨是，許多人民在乎的事情，國民黨似乎不願意強力監督執政黨，比如居住正義，國民黨總是等到非常後面，才願意跟上，最近才提出囤房稅草案；此外，針對翁茂鍾案，希望國民黨可以出相應的力道，一起來促成全院調閱委員會的組成。

最後，邱顯智強調，有益於國家，對人民有利的事情，時力黨團不會預設立場，這也是我們一下子「被小綠」，一下子「被小藍」的原因；「至於會不會消失？建議費總召可能要提醒一下那個一下子主張藍白合作，一下子說自己是小綠的那個黨，恐怕這個問題，對他們而言更為迫切」。