　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

▲▼國民黨團總召費鴻泰、時代力量黨團總召邱顯智。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲國民黨團總召費鴻泰、時代力量黨團總召邱顯智。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院8日將舉行召委選舉，國民黨團有4個委員會需要和在野黨合作，才能保住召委席次。國民黨團總召費鴻泰4日喊話時代力量，若和民進黨團合作，變小綠的下場通常會消失。對此，時代力量黨團總召邱顯智則說，「建議費總召可能要提醒一下那個一下子主張藍白合作，一下子說自己是小綠的那個黨」。

立法院有8個常設委員會，各設置2名召委，由委員互選產生。根據各黨團在委員會的席次分佈，國民黨團應可在內政、外交國防、財政、司法法制等4個委員會都拿下1席召委席次；經濟、教育文化、社福衛環、交通則要視和民眾黨、時代力量的合作情況而定。

談到與民眾黨、時代力量的協調狀況，費鴻泰4日表示表示「都在進行式」，他也向時代力量喊話，若跟民進黨合作，就會變成小綠，但跟國民黨合作不會，他在立院待17年，看到很多小綠都不見，小綠的結果就是消失，雖兩黨意識形態立場不同，但他願意「伸出友誼的手」，先尋求民生議題合作的空間。

對此，邱顯智4日在臉書表示，謝謝費鴻泰總召的關心，也歡迎來時代力量黨團坐坐聊聊交換意見，但有3點回應，首先，議題的合作交流早就在進行，舉例來說，針對警察的裝備、撫卹等議題，早就拜會過國民黨立委葉毓蘭，在交通委員會，與國民黨團的陳雪生、魯明哲、洪孟楷，在提案、質詢上，本就很許多交流互動的機會。

再者，邱顯智提到，在立法院一年，常常的感慨是，許多人民在乎的事情，國民黨似乎不願意強力監督執政黨，比如居住正義，國民黨總是等到非常後面，才願意跟上，最近才提出囤房稅草案；此外，針對翁茂鍾案，希望國民黨可以出相應的力道，一起來促成全院調閱委員會的組成。

最後，邱顯智強調，有益於國家，對人民有利的事情，時力黨團不會預設立場，這也是我們一下子「被小綠」，一下子「被小藍」的原因；「至於會不會消失？建議費總召可能要提醒一下那個一下子主張藍白合作，一下子說自己是小綠的那個黨，恐怕這個問題，對他們而言更為迫切」。

ET快訊
台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰　看下一幕傻眼：喂
快訊／紐西蘭正式警告7.3強震「海嘯要來了」　籲民眾快往高處
嘉義驚見正妹老闆　彎腰舀「大碗公麵線」網嗨了
北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」
江宏傑喊話福原愛「對妳的愛不變」　台男看完崩潰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

何孟樺：江啟臣過去1年把國民黨帶往極端　不懂國際、不顧國軍

民進黨將提出反制公投對案？　顏若芳揭目前綠營主要目標

柯建銘勸說何志偉轉戰司法法制委員會　趙天麟接外交委員會召委

陳柏惟自比台灣鳳梨　謝寒冰：哪根蔥？你聞起來就臭的

江啟臣連任黨主席將推動「國共和平對話」　國民黨曝真實想法

影／朱韓江爭國民黨魁？鍾小平斷言：朱立倫可得55%

率先打疫苗？　國民黨酸蘇貞髮夾彎：從我願意變「三心二意」

藻礁公投若過關「增500萬噸燃媒」　賴士葆：恐嚇人民

范雲被陳雪生「肚子頂三次」　北市府確認性騷擾事件成立

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

何孟樺：江啟臣過去1年把國民黨帶往極端　不懂國際、不顧國軍

民進黨將提出反制公投對案？　顏若芳揭目前綠營主要目標

柯建銘勸說何志偉轉戰司法法制委員會　趙天麟接外交委員會召委

陳柏惟自比台灣鳳梨　謝寒冰：哪根蔥？你聞起來就臭的

江啟臣連任黨主席將推動「國共和平對話」　國民黨曝真實想法

影／朱韓江爭國民黨魁？鍾小平斷言：朱立倫可得55%

率先打疫苗？　國民黨酸蘇貞髮夾彎：從我願意變「三心二意」

藻礁公投若過關「增500萬噸燃媒」　賴士葆：恐嚇人民

范雲被陳雪生「肚子頂三次」　北市府確認性騷擾事件成立

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵「都在看鏡頭」…震驚台灣反應

正妹畫家「炸美胸」搭旋轉木馬！　F級雙球夾桿子…男粉全暴動

桃園市12區農會完成改選理監事　當選名單出爐

北市運將限量福利　價值7千健檢「免費開送」！今天開放報名

不管新球彈性好壞　高國輝：打紮實就對了

總是心好累？5個「壞習慣」快戒掉，讓焦慮感不藥而癒

瑞芳古蹟「水圳橋」遭亂爬破壞　里長「懸賞13000元」網路緝凶

複製上季對戰戲碼　陳俊秀砲轟好友李振昌：不小心的

快訊／紐西蘭正式警告「海嘯要來了」　呼籲民眾盡快往高處避難！

再刷新個人最快球速　曾峻岳飆151有嚇到

政治熱門新聞

徐巧芯轟偷看私人臉書噁心　王定宇：詭辯

停止炒作鳳梨！港媒狠酸民進黨

退休軍公教轉任私校　未來不需停終身俸

遭爆出賣台灣農業技術　連營否認

快訊／國民黨團委員會協調陷僵局　鄭麗文請辭書記長

張亞中嗆江啟臣：民進黨話術也學　

公務員月退基金免課稅明年實施　李來希嘆：這是遲來的正義！

民眾討論「撤簽」藻礁連署　蔡英文：行政部門、民進黨持續溝通

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：某些大陸人玻璃心

國民黨打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」外流大陸

徐巧芯批王定宇：很噁心根本算騷擾

范雲被陳雪生「肚子頂三次」　北市府確認性騷擾事件成立

國民黨團委員會名單出爐！謝衣鳯中籤續留經濟　翁重鈞落腳司法

共軍運8技偵機、運8反潛機今擾台

更多熱門

相關新聞

費鴻泰喊話時力：願伸友誼的手尋求議題合作

費鴻泰喊話時力：願伸友誼的手尋求議題合作

立法院新會期開議，8日將舉行各委員會的召委選舉，國民黨團仍有4個委員會需和民眾黨、時代力量合作，才能保住召委席次。對此，國民黨團總召費鴻泰4日受訪時表示，仍在與民眾黨討論中，他也向時代力量喊話，若跟民進黨合作會變小綠，但跟國民黨不會，雖兩黨意識形態不同，但他願伸友誼的手，先尋求民生議題上的合作。

鄭麗文閃辭書記長　費鴻泰：她確實受很多委屈

鄭麗文閃辭書記長　費鴻泰：她確實受很多委屈

國民黨團委員會名單出爐！謝衣鳯中籤續留經濟　翁重鈞落腳司法

國民黨團委員會名單出爐！謝衣鳯中籤續留經濟　翁重鈞落腳司法

國民黨團協調8委員會　吳斯懷無緣進國防、經濟委員會搶翻天

國民黨團協調8委員會　吳斯懷無緣進國防、經濟委員會搶翻天

柯營內藍綠相爭　謝立功：加入民眾黨就是白的

柯營內藍綠相爭　謝立功：加入民眾黨就是白的

關鍵字：

費鴻泰時力邱顯智民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛「啊～」餵食高帥男！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛還原「過夜現場」不認出軌！　喊話江宏傑：夫妻共同面對

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面