政府號召買鳳梨挺台灣農民　時力：不是解決問題的方式

▲時代力量召開「除了全民挺鳳梨，政府更該做的三件事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，引來政府與民間總動員搶購熱潮，盼以實際行動力挺台灣農民。對此，時代力量黨主席陳椒華4日表示，雖然最近大家很熱情地購買鳳梨，但這樣並不是解決問題的方式，呼籲政府應循WTO機制爭取權益、分散市場降低風險，以及解決研發困境提升外銷競爭力。

時代力量中央黨部4日上午於立法院召開「除了全民挺鳳梨，政府更該做的三件事」記者會。陳椒華表示，針對中國鴨霸式地解除與台灣鳳梨的合約，雖然最近大家很熱情地購買鳳梨，但這樣並不是解決問題的方式，因此要提出三大面向供政府與社會大眾參考。

陳椒華認為，台灣除了全面挺鳳梨，政府更要做好基本功，包括中國誠信不足，台灣應該依循WTO的機制爭取權益；分散市場降低風險，應該提出完備的整體政策，而非短線地以國家隊操作；以及解決研發困境，才能從根本提升外銷競爭力。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量國際中心主任劉仕傑表示，既然台灣與中國同屬WTO的正式會員國，就應該在世界貿易的組織底下，以目前既有的管道解決問題。

劉仕傑呼籲，中國政府應該尊重與台灣在2009年簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，儘速取消對台灣鳳梨片面禁止的規定，並且與台灣政府展開相關的事務性協商。

時代力量秘書長白卿芬則說，從這次的發生鳳梨事件，可以凸顯台灣農產品市場過於集中的問題，現在處於全球貿易市場，台灣農產品只有規約在中國市場，主管機關卻沒有提出預警系統，背後更大的結構性因素在於政策不足，因此台灣需要完整的國家政策。

白卿芬說明，因為台灣的生產成本較高，在國際市場並沒有價格優勢，如果今天要進口到日韓、歐美等地的市場，就必須要有完整的行銷配套、產地開發口味等相關做法。

白卿芬指出，過去政府的兩個農產國家隊，成效都很不彰，農業生產除了作物本身之外，還有相關產品的開發，整體的市場開發需要很厲害的國際行銷、開發人才，呼籲主管機關儘速投入國際市場調查，研發、改良國際生產拓銷的行列，政府如果仍然只是閉門早居，沒有真正地走入國際，今天發生的問題還會持續。

時代力量智庫執行長李兆立表示，農委會近日拿出10億進行鳳梨促銷，但攸關重要研發工作的7個農改場，一整年的預算加起來也才15億，導致不同的研究項目互相搶預算，呼籲政府能夠挹注更多的研究經費，讓台灣真正做好基本功。

李兆立也說，農改場的研究人員外務繁重，僅能花費兩成的心力進行研究，其他八成的時間還要負責填寫大量管考報表、農業災害勘災、農民食耕資格認定、台灣豬標章現場宣導、撲殺禽流感的鵝、示範種電等業務，「根本是農委會版的捕風捉蛇」。

李兆立強調，這些業務都在耗損、中斷研究人員做其他更重要事情的心力，希望農委會讓研究能量真的回到育種本身，提升農業外銷的競爭力。

陳椒華表示，時代力量負責任地提出具體面向，希望政府可以參採執行，並且盡快提出具體完備的政策，才能更有具體照顧農民的作法。

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