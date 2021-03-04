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「小綠的結果是消失」　費鴻泰喊話時力：願伸友誼的手尋求議題合作

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團總召費鴻泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期開議，8日將舉行各委員會的召委選舉，國民黨團仍有4個委員會需和民眾黨、時代力量合作，才能保住召委席次。對此，國民黨團總召費鴻泰4日受訪時表示，仍在與民眾黨討論中，他也向時代力量喊話，若跟民進黨合作會變小綠，但跟國民黨不會，雖兩黨意識形態不同，但他願伸友誼的手，先尋求民生議題上的合作。

立法院有8個常設委員會，各設置2名召委，由委員互選產生。根據各黨團在委員會的席次分佈，國民黨團應可在內政、外交國防、財政、司法法制等4個委員會都拿下1席召委席次；經濟、教育文化、社福衛環、交通則要視和民眾黨、時代力量的合作情況而定。

費鴻泰透露，目前各委員會的召委名單已協調差不多，財政由曾銘宗爭取、外交國防由陳以信爭取、教育文化由林奕華爭取、經濟由孔文吉爭取、衛環由徐志榮爭取，交通由陳雪生、洪孟楷協調中；內政也尚未確定；至於司法法制預料會由葉毓蘭或吳斯懷爭取，名單將在明天確定。

談到與民眾黨、時代力量的協調狀況，費鴻泰表示「通通都在進行式」，之後會先找民眾黨商談，等召委選舉後再去拜訪時代力量。

費鴻泰向時代力量喊話，若跟民進黨合作，就會變成小綠，但跟國民黨合作不會，並說，他在立院待17年了，看到很多小綠都不見了，小綠的結果就是消失，雖兩黨意識形態立場不同，但他願意「伸出友誼的手」，先尋求民生議題合作的空間。

費鴻泰表示，新會期經濟委員會有核食進口、缺水、4月份電價調整等重要議題，黨團已經跟中央黨部協商，要建立一個類似影子內閣，有別於過去多半是針對民進黨提出的政策做回應，現在則要直接去發掘議題，他也提到，希望吳斯懷經常回到外交國防委員會質詢，包括去年軍購越來越多，財力是否可以負荷，以及教召問題等，需他來監督國防部。

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