游錫堃：修憲僅18歲公民權有共識　其他的沒有那麼樂觀

記者林銘翰／台北報導

睽違15年，立法院本會期可望啟動第八次修憲工程，民進黨3日通過成立「憲政改革小組」，由前民進黨主席姚嘉文、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦擔任共同召集人。對此，立法院長游錫堃4日表示，「除了18歲公民權外，其他的共識還是有待進一步努力、凝聚，本來就沒有那麼樂觀」。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃4日下午於立法院接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司。游錫堃會前受訪時表示，立法院現在剛開議不久，目前還在進行施政總質詢，再來大家會比較關心國營事業的預算。

游錫堃指出，國營事業預算的協商會有很多案，「可能會在那個時候黨團協商，看什麼時候正式成立修憲委員會」，如果不是跟國營事業預算一起協商的話，就會等到國營事業預算協商完畢後，再來談談修憲委員會何時成立。

游錫堃說明，在一般的民主國家，修法修正的程序會比較剛性，尤其台灣修憲的程序更剛性、門檻很高，一定要在立法院有高度共識，才會通過修憲案。

游錫堃也說，以現在的狀況來看，除了18歲公民權外，其他的共識還是有待進一步努力、凝聚，本來就沒有那麼樂觀，「如果18歲公民權能夠通過，我們就有60分」。

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