「西濱快優化方案」出爐！交通部狠砸35億　增164處交控系統

▲交通部下令優化西濱快速公路安全設備。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

西濱快速公路日前發生連環追撞的重大事故，交通部今日召開會議研商，交通部長林佳龍指示，針對道路工程改善提升安全部分，除全線增設氣象偵測設備，交控系統整合將再增建車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌共164處，另包括路面改善，預計共將投入35億元經費，打造準國道的安全品質。

交通部官員轉述，西濱優化計畫包括道路安全、智慧交控及服務品質三面向，林佳龍指示公路總局邀請專家學者現場會勘，就土木工程及交通管理提供後續改善建議後，由該局擬定改善計畫，籌措並爭取經費盡速改善，中長期計畫則分年辦理。

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在加速設置能見度儀部分，公總將比照國道與氣象局合作的模式及規模，在西濱設置氣象偵測設備。另有關12條東西向快速公路部分，公路總局將另與氣象局研議規劃設置位置及數量，以達快速公路全線設置目標。

另外，西濱快目前交控系統，設有車輛偵測器91處、閉路電視攝影機200處、電子標籤偵測器102處及資訊可變標誌84處。公路總局將進行全線系統整合設計，規劃再增加建置車輛偵測器67處、閉路電視攝影機2處、電子標籤偵測器54處及資訊可變標誌41處。

▲交通部長林佳龍。（圖／交通部）

經費目前初估35億元，包括路面改善22億，後續會對道路自然沉陷部分盤點、測量後提出改善經費，計畫2至3年完成；交控改善則約13億，後續再依西濵交通總體檢案專家學者意見再檢討增減路面改善、ITS、交通安全改善的經費及期程，預計3至4年完成。

另在監理面部分，交通部道安會將協調警察及監理單位，加強巡察，增加路檢聯稽頻率，嚴格取締超速及遭載，公路總局並將在本年底前增設兩處動態地磅站，以提升重車管理安全性。

在宣導面部分，交通部也請公路總局各交控中心利用現有設備，並於易生濃霧路段增派巡查頻率，以加強掌握轄區濃霧狀況，告知用路人行車的資訊，加強宣導及管制作為。