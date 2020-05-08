驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

記者柯振中／綜合報導

西部濱海快速公路北上彰化王功段8日發生嚴重車禍，一輛油罐車與前方貨車擦撞，導致傾倒翻覆，車輛瞬間起火，2車都燒成廢鐵，車上3人也分別受到燒燙傷，油罐車駕駛更是出現休克的症狀。詳細情況為何，仍待進一步釐清。

這起事件發生在8日上午11點左右，油罐車行經西濱快速公路北上189.5公里路段時，疑似與前方貨車擦撞，導致2車翻覆，火勢瞬間引燃。依據影片畫面，當時貨車停在快速公路上，油罐車從後方高速撞上，導致2車向前推行十數公尺。

▼西濱快速道路事故，油罐車起火燃燒。（圖／記者唐詠絮翻攝）



兩車發生碰撞後，立刻起火燃燒，火勢相當猛烈，濃濃黑煙不斷竄升，遮蔽用路人的視線。由於事發突然，油罐車上的駕駛與貨車駕駛、副駕駛逃生不及，困在車上，分別受到30％燒燙傷、全身50％的2到3度燒燙傷、全身50％的2度燒燙傷等傷勢，油罐車駕駛還因為頸椎骨折，引發神經性休克的症狀。

警方調查後說明，油罐車內裝了「丙烯酸異辛酯」具有集性毒性，對眼睛、呼吸系統與皮膚都有刺激性，且屬於易燃氣體。詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

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▼油罐車推撞貨車，導致車輛翻覆起火，車上3人分別送醫急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

