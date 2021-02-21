西濱20車疑一片白霧連環撞！空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

▲環保署空品監測網上午雲林台西測站6點55分的空品即時影像。（圖／翻攝環保署空品監測網）



記者許展溢／台北報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今天（21日）上午7時31分發生重大車禍，共有20輛車撞成一團，其中一名駕駛提到濃霧很大，能見度差，環保署表示，今環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物，西半部及雲嘉南空品都是「紅色警示」等級，但能見度是氣象局才能監測的項目。

有網友在「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團發文，貼出車禍慘況，只見瓦斯桶散落一地，多車受損嚴重，還有一輛車被壓縮變「半輛」。原PO表示，現場濃霧，請下東石交流道，走旁邊引道，下一個再上；還有人驚呼，「這到底怎麼撞的？」

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▲台61線254公里處上午11點即時路況。（圖／高公局1968即時影像）



環保署監資處處長張順欽說，能見度是氣象局監測的項目，今午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，桃竹苗零星地區可能達紅色警示等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

對於是否可能是濃霧造成這起重大連環車禍，氣象局表示，今天清晨並沒有發濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準，也就是能見度低於200公尺，還有很大段距離。

▲▼環保署空品監測網上午6點、7點的監測是雲嘉地區是一片紅。（圖／翻攝環保署空品監測網）



環保署表示，明天環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件持續不佳，汙染物易累積，夜間至清晨汙染濃度偏高；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部及金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環保署指出，23日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積汙染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，竹苗空品區清晨可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

▲三日空品區預報，中部和雲嘉南都為紅色警示等級。（圖／環保署提供）