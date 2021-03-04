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挺台農！超商送1萬盒金鑽鳳梨　超市成本價賣鳳梨還推果乾買1送1

▲▼全家、美廉社買鳳梨挺農民。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家、美廉社買鳳梨挺農民。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃鳳梨、挺台農！大陸以台灣鳳梨有蟲害問題為由3月起禁止進口，掀起台人狂買力挺國產鳳梨，且各大企業、業者也紛紛響應。通路賣場部分，全家宣布即日起至3月31日推出購買指定冷凍商品可獲得台南金鑽鳳梨1盒，限量1萬份，另在國道服務區內也有消費滿額憑發票換金鑽鳳梨1顆活動；而美廉社則認購100噸鳳梨，並將於全台近800間門市以成本價開賣，後續也將推出鳳梨果乾買1送1優惠。

為挺全台農民，全家推出系列優惠活動，即日起至31日前凡於網路購物平台愛上新鮮購買冷凍商品並指定「全家」取貨之消費者，即可獲得台南金鑽鳳梨1盒，限量1萬份；另，於3月份的每周六、日，凡在石碇、蘇澳、新營國道服務區商場內當日消費累積滿額，也可憑發票至服務台兌換1顆金鑽鳳梨，數量有限，換完為止。

▲▼萊爾富推鳳梨預購優惠活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富也有鳳梨預購優惠活動。

萊爾富則於3月5日至5月13日止在門市推出「宅配到府、台農17號金鑽鳳梨」預購活動，台灣本島還享免運宅配到府，24日前預購完成，結帳時報手機號碼或出示會員條碼還享單筆消費滿額送購物金50元活動，購物金將在3月30日統一發送至APP中，提醒下次消費需滿200元才可使用，期限至4月28日止。

另，美廉社也認購100噸鳳梨挺農民，其中40噸新鮮鳳梨將於門市進行販售，並以成本價開賣，後續也將推鳳梨果乾買1送1優惠，至於剩下60噸鳳梨將規劃出口外銷果乾相關製品，就是要以行動力挺台灣鳳梨。

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